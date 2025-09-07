مدرب فلسطين: استبعدنا عدي الدباغ بسبب الإصابة

كشف إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، عن سبب استبعاد عدي الدباغ مهجام نادي الزمالك من معسكر المنتخب الحالي.

ويلعب منتخب فلسطين أمام ماليزيا، غدًا الاثنين في مباراة ودية.

الإصابة تبعد عدي الدباغ عن الفدائي

وقال أبو جزر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني: "استبعدنا عدي الدباغ من معسكر فلسطين بسبب الإصابة".

وأوضح: "لدينا 7 غيابات مؤثرة من قائمة الفدائي، هم، عدي الدباغ، وعميد محاجنة، وعميد صوافطة، وأسد حملاوي، ومحمد حبوس، ومحمد صالح، وهؤلاء جميعا يغيبون بسبب الإصابات، فيما يغيب اللاعب أوغستين منصور لارتباطه مع ناديه".

وانضم عدي الدباغ إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي.

وشارك الدباغ في 4 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، لكنه لم يسجل أو يصنع.

بمشاركة وسام.. منتخب فلسطين يودع تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل مع عمان

وفقد منتخب فلسطين، فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعدما ودع تصفيات آسيا بتعادله في المباراة الأخيرة أمام عمان.