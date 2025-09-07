المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب فلسطين: استبعدنا عدي الدباغ بسبب الإصابة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:03 م 07/09/2025
عدي الدباغ خلال مباراة الزمالك والمقاولون

عدي الدباغ

كشف إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، عن سبب استبعاد عدي الدباغ مهجام نادي الزمالك من معسكر المنتخب الحالي.

ويلعب منتخب فلسطين أمام ماليزيا، غدًا الاثنين في مباراة ودية.

الإصابة تبعد عدي الدباغ عن الفدائي

وقال أبو جزر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني: "استبعدنا عدي الدباغ من معسكر فلسطين بسبب الإصابة".

وأوضح: "لدينا 7 غيابات مؤثرة من قائمة الفدائي، هم، عدي الدباغ، وعميد محاجنة، وعميد صوافطة، وأسد حملاوي، ومحمد حبوس، ومحمد صالح، وهؤلاء جميعا يغيبون بسبب الإصابات، فيما يغيب اللاعب أوغستين منصور لارتباطه مع ناديه".

وانضم عدي الدباغ إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي شارلروا البلجيكي.

وشارك الدباغ في 4 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، لكنه لم يسجل أو يصنع.

بمشاركة وسام.. منتخب فلسطين يودع تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل مع عمان

وفقد منتخب فلسطين، فرصة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، بعدما ودع تصفيات آسيا بتعادله في المباراة الأخيرة أمام عمان.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فلسطين عدي الدباغ

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg