سياسة الخصوصية
طلب من بينتو ومصير جوميز النهائي.. يلا كورة يكشف موقف المدرب الجديد بالأهلي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:37 م 07/09/2025
الأهلي

الأهلي

لا يزال يدرس النادي الأهلي، السير الذاتية التي تلقاها لبعض المدربين لاختيار أحدهم، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان النادي الأهلي، قد وجه الشكر إلى ريبيرو، يوم الأحد الماضي؛ بسبب سوء النتائج في الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن محمود الخطيب رئيس النادي وزع العمل على مجموعتين، الأولى تضم لجنة التخطيط، والثانية تضم محمد يوسف المدير الرياضي ووليد صلاح الدين مدير الكرة.

طلب من بينتو 

وأوضح  المصدر: "تم التواصل مع البرتغالي باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات والذي طلب مهله للرد على عرض الأهلي ."

وأشار إلى، أن هناك بعض المدربين الذي اعتذروا عن العمل بالأهلي على رأسهم الألماني روجر شميدت رغم المحاولات المكثفة التي تجرى مع.

وشدد أن هناك أسماء مميزة تم عرضها على إدارة الكرة بالأهلي، لكن تم رفضها لأسباب تتعلق بعدم الاستقرار في الأنديه أو المنتخبات التي عملوا لها لفترات زمنية.

خروج جوميز من حسابات الأهلي

و خرج جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، من الحسابات بسبب قيمة الشرط الجزائي في تعاقده والمقدر بـ 720 ألف دولار بخلاف وجود مستحقات ومكافآت له تصل إلى 800 ألف دولار.

وذكر المصدر، أن الخطيب يجتمع بشكل يومي مع لجنة التخطيط ومحمد يوسف المدير الرياضي للوصول إلى المدير الفني الذي سيقود الفريق في المرحله المقبلة.

ويتمهل الأهلي، في تحديد اسم المدرب الجديد، حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، ولكن إذا تم التعاقد مع مدرب في تلك الفترة قد يأتي ويحسم هو الموقف من توليه المسؤولية عقب المباريات الخمس الحالية.

وأتم، أن أحد أعضاء لجنة التخطيط اقترح ألا يتم التعجل في حسم المدير الفني، خاصة أن هناك اسمين كبيرين، وافقا ولكن اشترطا المجيء في ديسمبر أو يناير لكن تم الاستقرار على استمرار التفاوض مع المدربين المقترحين.

مصدر ليلا كورة: جلسة مرتقبة للخطيب مع لجنة التخطيط لحسم مدرب الأهلي الجديد

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب الدوري المصري جوزيه جوميز ريبيرو باولو بينتو

