المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

3 0
14:30
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
18:00
نانت

نانت

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
21:45
نابولي

نابولي

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
القادسية

القادسية

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مصدر لـ "يلا كورة": المصري دخل في مفاوضات جادة لضم حمزة علاء

شريف عادل

كتب - شريف عادل

03:40 م 07/09/2025
حمزة علاء حارس مرمى فريق بورتيمونينسي

حمزة علاء حارس مرمى فريق بورتيمونينسي

دخل نادي المصري في مفاوضات جادة، مع حمزة علاء الحارس المحترف في صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

مصدر في المصري: حمزة علاء على رأس أهدافنا في يناير

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، عن أن هناك مفاوضات جادة مع الحارس حمزة علاء، لضمه لصفوف الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن حمزة علاء يتواجد على رأس أهداف المصري، لتدعيم حراسة مرماه في شهر يناير، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

الكوكي يرحب بضم حمزة علاء لتدعيم حراسة مرمى المصري

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي قد أبدى رغبة كبيرة في حسم الصفقة، والتعاقد مع لاعب الأهلي السابق.

وكان حمزة علاء قد رحل عن النادي الأهلي، بنهاية عقده مع القلعة الحمراء، مع نهاية الموسم الماضي.

رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل ربيعة وأكرم توفيق وحمزة علاء

وأعلن فريق بورتيمونينسي البرتغالي عن ضمه، خلال الميركاتو الصيفي، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يشارك حمزة في أي مباراة رسمية مع ناديه البرتغالي منذ بداية الموسم، ولم ينجح الفريق في قيده بالقائمة، حيث لم يستطع استخراج تصريح العمل حتى الآن.

مباراة المصري القادمة
المصري حمزة علاء بورتيمونينسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg