دخل نادي المصري في مفاوضات جادة، مع حمزة علاء الحارس المحترف في صفوف فريق بورتيمونينسي البرتغالي.

مصدر في المصري: حمزة علاء على رأس أهدافنا في يناير

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة"، عن أن هناك مفاوضات جادة مع الحارس حمزة علاء، لضمه لصفوف الفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن حمزة علاء يتواجد على رأس أهداف المصري، لتدعيم حراسة مرماه في شهر يناير، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

الكوكي يرحب بضم حمزة علاء لتدعيم حراسة مرمى المصري

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة نبيل الكوكي قد أبدى رغبة كبيرة في حسم الصفقة، والتعاقد مع لاعب الأهلي السابق.

وكان حمزة علاء قد رحل عن النادي الأهلي، بنهاية عقده مع القلعة الحمراء، مع نهاية الموسم الماضي.

وأعلن فريق بورتيمونينسي البرتغالي عن ضمه، خلال الميركاتو الصيفي، بعقد يمتد حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي.

ولم يشارك حمزة في أي مباراة رسمية مع ناديه البرتغالي منذ بداية الموسم، ولم ينجح الفريق في قيده بالقائمة، حيث لم يستطع استخراج تصريح العمل حتى الآن.