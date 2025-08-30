كشفت قناة الأهلي عن حقيقة التفاوض مع سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان وبورتو السابق، لخلافة الإسباني خوسيه ريبييرو، الذي رحل عن الفريق الأحمر بعد الهزيمة من بيراميدز.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة بنتيجة 2-0 من بيراميدز، في اللقاء الذي أقيم على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي: "كان هناك حديث عن كونسيساو مدرب ميلان وبورتو السابق، وهو اعتذر عن عدم تدريب الفريق لأنه يفضل التدريب في أوروبا في الوقت الحالي".

أخر تجربة لكونسيساو كانت مع ميلان الإيطالي وانتهى عقده يوم 30 يونيو الماضي.

ويدير الأهلي حاليًا الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، وسوف يستمر لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

بطولة الدوري المصري متوقفة حاليا بسبب مشاركة منتخب مصر في الجولة السابعة والثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الإثيوبي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة للمونديال.