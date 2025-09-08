المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

يغيب شهرًا على الأقل.. بيراميدز يعلن خضوع محمود مرعي لجراحة في الركبة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:58 م 08/09/2025
حسين الشحات ومحمود مرعي

محمود مرعي لاعب بيراميدز

أعلن الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خضوع محمود مرعي، مدافع الفريق، إلى جراحة في الركبة خلال الفترة الأخيرة، والتي ستؤدي لغيابه عن الملاعب.

بيراميدز كان قد فاز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري المصري، قبل التوقف الدولي، على حساب الأهلي بنتيجة (0-2)، لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

جراحة محمود مرعي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، عبر المركز الإعلامي لبيراميدز، عن إجراء محمود مرعي لجراحة في الركبة، يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في الدوري، وغاب عن مباراة الأهلي وأجرى بعض الفحوصات والأشعة والتي أكدت حاجته لجراحة.

كما أشار طبيب بيراميدز إلى أن مرعي خضع مؤخرًا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة، ومن المقرر أن يغيب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الملاعب فبل العودة مجددًا.

ويخوض بيراميدز مباراة ودية في الوقت الحالي مع منتخب مصر للشباب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، كما سيلتقي السماوي يوم 14 المقبل مع أوكلاند النيوزيلندي، في كأس انتركونتيننتال.

الدوري المصري الممتاز بيراميدز محمود مرعي

الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
