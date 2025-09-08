أعلن الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خضوع محمود مرعي، مدافع الفريق، إلى جراحة في الركبة خلال الفترة الأخيرة، والتي ستؤدي لغيابه عن الملاعب.

بيراميدز كان قد فاز في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري المصري، قبل التوقف الدولي، على حساب الأهلي بنتيجة (0-2)، لحساب الجولة الخامسة من المسابقة.

جراحة محمود مرعي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، عبر المركز الإعلامي لبيراميدز، عن إجراء محمود مرعي لجراحة في الركبة، يغيب على إثرها عن الملاعب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مباراة مودرن سبورت في الدوري، وغاب عن مباراة الأهلي وأجرى بعض الفحوصات والأشعة والتي أكدت حاجته لجراحة.

كما أشار طبيب بيراميدز إلى أن مرعي خضع مؤخرًا لجراحة تهذيب في غضروف الركبة، ومن المقرر أن يغيب ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع عن الملاعب فبل العودة مجددًا.

ويخوض بيراميدز مباراة ودية في الوقت الحالي مع منتخب مصر للشباب الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، كما سيلتقي السماوي يوم 14 المقبل مع أوكلاند النيوزيلندي، في كأس انتركونتيننتال.