ماذا ينتظر الزمالك بعد نهاية التوقف الدولي؟

يستأنف فريق الزمالك مبارياته من جديد في بطولة الدوري، نسخة موسم 2025-2026، حيث كان "الفريق الأبيض" قد خسر مباراة وادي دجلة بنتيجة 2-1 في الجولة الماضية.

وحاول المدرب البلجيكي يانيك فيريرا إعادة ترتيب أوراقه من جديد خلال فترة التوقف الدولي، حيث تنتظر "الفارس الأبيض" العديد من المباريات المهمة.

واستطاع فريق الزمالك أن يحقق ثلاث انتصارات على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ومودرن فيوتشر بنتيجة 2-1، وفاركو بنتيجة 1-0.

وتعادل فريق الزمالك في مباراة بنتيجتها سلبية مع المقاولون العرب، وخسر أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1.

المباراة الأولى لفريق الزمالك بعد نهاية التوقف ستكون أمام المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً.

بعد ذلك، ينتظر فريق الزمالك خوض مباراة مع الإسماعيلي يوم الخميس (18 سبتمبر)، ثم مواجهة الجونة يوم (23 سبتمبر).

وفي الجولة التاسعة، يلعب الزمالك ضد غريمه الأهلي في (29 سبتمبر) على ملعب "استاد القاهرة".

