كلام فى الكورة
تدريبات فنية وبدنية وانتظام الدوليين.. الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

09:21 م 10/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المصري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويضرب نادي الزمالك موعدًا مع نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويقام اللقاء يوم 13 سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب.

بعد اعتذاره.. فيريرا يقرر عودة الجزيري لتدريبات الزمالك

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الزمالك تدريبات فنية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء، وركز يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض، وجهازه المعاون، على تنفيذ بعض الجمل الخططية.

وخاض لاعبو الزمالك مناورة فنية مصغرة في منتصف الملعب، من أجل تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

وعقد يانيك فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للمباراة المقبلة.

وطالب يانيك فيريرا من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات والاستعداد بجدية لمباراة المصري، ومنح المدير الفني بعض التعليمات للاعبين لتنفيذها في المران.

يلا كورة يكشف.. سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا في الزمالك

انتظام فريق الزمالك

عاد لاعبو الزمالك الدوليين للتدريبات الجماعية للفريق، حيث شهد المران مشاركة محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ثلاثي المنتخب الأول بعد العودة من بوركينا فاسو.

وشارك عمر جابر ومحمود حمدي الونش وناصر منسي بعد العودة من صفوف منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، إلى جانب انتظام الفلسطيني آدم كايد.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج خاص للاعبين الدوليين لتنفيذه في مران اليوم، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

عودة الدباغ.. الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المصري في الدوري

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري تدريبات الزمالك

