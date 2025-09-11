المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

وكيله ليلا كورة: باولو بينتو لديه أسباب تمنعه من قبول عرض الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:26 م 11/09/2025
باولو بينتو

باولو بينتو

كشف كارلوس جونسالفيس وكيل أعمال باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، عن موقف موكله من تدريب النادي الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع باولو بينتو لتدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال جونسالفيس في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أقول لكم إن باولو بينتو لن يأتي إلى تدريب الأهلي".

وأضاف: "باولو بينتو لديه أسبابه التي دفعته لعدم قبول عرض الأهلي".

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، ولديه العديد من الترشيحات للمدربين الأجانب.

وأعلن النادي الأهلي رحيل ريبيرو عن تدريب الفريق يوم 31 أغسطس الماضي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وأسند الأهلي مسؤولية المدير الفني إلى عماد النحاس، ليقود الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي الدوري المصري مدرب الأهلي باولو بينتو

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

64

تراجع نسبي في اداء لاعبي زد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
