كشف كارلوس جونسالفيس وكيل أعمال باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، عن موقف موكله من تدريب النادي الأهلي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع باولو بينتو لتدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال جونسالفيس في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أقول لكم إن باولو بينتو لن يأتي إلى تدريب الأهلي".

وأضاف: "باولو بينتو لديه أسبابه التي دفعته لعدم قبول عرض الأهلي".

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، ولديه العديد من الترشيحات للمدربين الأجانب.

وأعلن النادي الأهلي رحيل ريبيرو عن تدريب الفريق يوم 31 أغسطس الماضي، بعد الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وأسند الأهلي مسؤولية المدير الفني إلى عماد النحاس، ليقود الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويلعب الأهلي أمام إنبي، يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.