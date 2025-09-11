المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الغابة والتسريبات.. تصريحات مثيرة من أعضاء مجلس الأهلي قبل حسام غالي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:02 م 11/09/2025
حسام غالي

حسام غالي

أثار حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل بتصريحاته الأخيرة، التي يبدو فيها انتقاد لرئيس النادي محمود الخطيب.

وظهر حسام غالي عبر بودكاست "جي توكس"، وتحدث عن تطلعاته في رئاسة الأهلي، كما أنه انتقد بعض السياسات.. طالع التفاصيل من هنا

حسام غالي لم يكن عضو مجلس الإدارة الأول، الذي يثير الجدل بتصريحات عن الأهلي؛ إذ سبقه بعض الأعضاء الذين أحدثوا جدلًا لدى الجمهور الأحمر.

ويستعرض يلا كورة، خلال التقرير التالي بعض التصريحات المثيرة لأعضاء مجلس إدارة الأهلي.

عما وحيد

لسنا في غابة

"أيًا كانت الطريقة التي فاز بها الزمالك بالسوبر ففي النهاية هو البطل ويجب أن نبارك له التتويج".

"إذا لم نفعل ذلك فنحن لا نمتلك روح التنافس قي الرياضة، لا نعيش في غابة حتى يسيطر الأهلي على كافة البطولات".. طالع التفاصيل من هنا

محمد الدماطي

هذا ليس الأهلي

"كما أخرج في كل لحظة فرح وأنشر صور الاحتفالات وأقدم التهاني، فلابد أن أظهر وقت الهزيمة وأتحمل المسؤولية، بحكم تربيتي وأخلاقي".

"لا توجد كلمات تعبر عن المرار الذي بداخلي تجاه كل شيء سيء نراه منذ شهور، وليس اليوم فقط، هذا ليس الأهلي الذي نعرفه، في كل شيء، وليس بسبب خسارة مباراة اليوم".

"اللهم يسر لي أمري وألهمني الصواب".. طالع التفاصيل من هنا

رانيا علواني

اسألوا اللجنة

"احنا ما اختارناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هيا على اللي فات واللي جاي، مش تيجوا على اللي هايرد عليكم بأدب".

"أنا ما عنديش حاجة أخاف منها، ومجلس الإدارة ما اختارش حد ولا المرة دي و لا اللي قبلها، وأظن الكابتن واضح جدًا في الإعلام أن هو محدد اختصاص جهاز الكرة كويس".. طالع التفاصيل من هنا

أحمد سعيد

أزمة التسريبات

تحدث أحمد سعيد نائب رئيس النادي الأهلي الأسبق، عن أزمة حل مجلس إدارة النادي عام 2016، مؤكدًا أنه كان هناك تسريبات.

"سبب الخلافات في الفترة الأخيرة هو بعض التسريبات من اجتماعات مجلس الإدارة، ونحن ندفع ثمنا كبيرا في العصر اللى إحنا عايشين فيه، كل حاجة بتتسرب".

مباراة الأهلي القادمة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

