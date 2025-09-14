المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الأقصر= الأنجح".. كم استغرق الأهلي للتعاقد مع مدربين جدد في آخر 7 سنوات؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:49 م 11/09/2025
أعلن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مساء أمس الأربعاء، عدم الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأحمر، قبل التوقف الدولي القادم.

ومن مجمل تصريحات وليد صلاح فإن لجنة الكرة أرادت فرض الهدوء والاستقرار للجهاز الفني الجديد بقيادة عماد النحاس، المدرب المؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وفي السطور التالية يستعرض "يلا كورة" الفارق بين إعلان الأهلي الرسمي عن رحيل مدربيه الأجانب والتعاقد مع مدرب أجنبي جديد خلال أخر 7 سنوات.

منذ عام 2018 حتى 2025 تعاقد الأهلي مع 7 مدربين أجانب وهم كالتالي: "كارتيرون، لاسارتي، فايلر، موسيماني، سواريش، كولر وريبييرو".

كانت أقصر مدة في هذه الفترة عندما أعلن النادي الأهلي رحيل السويسري ريني فايلر وفي نفس البيان كشف عن التعاقد مع بيتسو موسيماني المدرب الجنوب أفريقي الفائز بست بطولات مع الفريق الأحمر.

وخلال هذه الفترة أيضًا، كان نصيب الأسد من البطولات للثنائي بيتسو موسيماني برصيد 6 ألقاب، والسويسري مارسيل كولر برصيد 11 بطولة.

فترة إعلان الأهلي عن رحيل مدربيه والتعاقد مع مدربين جدد في أخر 7 سنوات جاءت كالتالي:

28 يومًا.. الفرنسي باتريس كارتيرون.. لم يفز بأي بطولة

23 يومًا.. لاسارتي.. فاز ببطولة واحدة

13 يومًا.. فايلر فاز ببطولتين

صفر.. موسيماني.. فاز بـ6 بطولات

17 يومًا.. سواريش.. لم يفز

9 أيام.. كولر.. فاز بـ11 بطولة

33 يومًا.. ريبيرو.. لم يفر بأي بطولة

وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل:

كارتيرون

كارتيرون جاء لتدريب الأهلي يوم 12 يونيو 2018، بدلا من حسام البدري الذي رحل يوم 15 مايو 2018.. أي بعد 28 يوما من الانتظار.

28 يومًا.. كارتيرون.. لم يفز بأي بطولة. مع الأهلي.

لاسارتي

تعاقد الأهلي مع مارتن لاسارتي يوم 16 ديسمبر 2018 بعد رحيل باتريس كارتيرون يوم 23 نوفمبر 2018 أي بعد 23 يومًا.

23 يوم.. لاسارتي.. فاز ببطولة واحدة وهي الدوري المصري.

فايلر

انتقل الأهلي للمدرسة السويسرية بعد رحيل لاسارتي يوم 18 أغسطس 2019، ليتعاقد مع رينيه فايلر يوم 31 أغسطس 2019 أي بعد 13 يومًا.

13 يومًا.. فايلر فاز ببطولتي الدوري المصري وكأس السوبر المصري.

موسيماني

يوم 1 أكتوبر 2020 أعلن النادي الأهلي التعاقد مع بيتسو موسيماني، وفي نفس البيان أعلن رحيل رينيه فايلر المدرب السابق للفريق وبالتالي لم ينتظر الأهلي أي ثانية لضم بديل المدرب السويسري.

فاز موسيماني بست بطولات كالتالي: "كأس مصر، الدوري المصري، دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس السوبر الأفريقي مرتين".

سواريش

في يوم 13 يونيو 2022 أعلن النادي الأهلي إقالة بيتسو موسيماني بعد الخسارة من الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتظر الفريق الأحمر 17 يومًا للتعاقد مع ريكاردو سواريش الذي انضم للفريق يوم 30 يونيو 2022.

سواريش لم يفز بأي بطولة خلال فترة القصيرة مع الأهلي.

كولر

الأهلي أعلن يوم 31 أغسطس 2022 رحيل سواريش، ليتجه بعد ذلك للمدرسة السويسرية من جديد ويتعاقد مع مارسيل كولر يوم 9 سبتمبر 2022 أي بعد 9 أيام فقط.

فاز كولر بـ11 بطولة مع الأهلي كالتالي: "كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ، و2 دوري مصري، و2 كأس مصر، و2 دوري أبطال أفريقيا، و4 كأس السوبر المصري".

كولر.. 9 أيام فاز بـ11 بطولة.

ريبييرو

يوم 26 أبريل 2025 أعلن النادي الأهلي رحيل مارسيل كولر بعد فترة طويلة من الإنجازات، ليتعاقد بعدها مع خوسيه ريبييرو يوم 29 مايو 2025 أي بعد 33 يومًا.

ريبيرو.. 33 يومًا ولم يفز بأي بطولة مع الأهلي.

الأقصر = الأنجح

ومنذ أن أنهى الأهلي التعاقد مع ريبييرو قبل 11 يومًا لم يعلن حتى الآن عن مدير فني جديد، بل وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالفريق مساء أمس، أنه لن يتم الإعلان عن ضم جهاز فني جديد على الأقل حتى انتهاء 5 مباريات في بطولة الدوري القادمة.

وبالتالي فإن أقصر المدد التي أعلن عنها الأهلي عن المدربين الجدد مثل موسيماني وكولر كانت نتيجتها جيدة للغاية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كولر كارتيرون لاسارتي فايلر موسيماني سواريش ريبييرو

