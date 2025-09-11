أثار حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، جدلًا حول بعض التصاريحات التي قالها حول ملفات داخل القلعة الحمراء تتعلق بشخصية النادي.

"الدرع والسيف وشخصية الأهلي الحقيقية".. حسام غالي يطلق 10 تصريحات نارية

تصريحات حسام غالي أعادت بالذاكرة إلى مواقف قام بها خلال مسيرته لاعبًا داخل النادي الأهلي، على مدار عدة سنوات، بين الاحتراف والعودة وحمل شارة قيادة المارد الأحمر.

حيث إن هناك 5 أزمات ارتبطت بحسام غالي في الملاعب، أثناء ارتدائه قميص الأهلي، كانت تداعياتها لمواقف داخل وخارج المستطيل الأخضر.

توتر علاقته مع مانويل جوزيه

كانت علاقته مع مانويل جوزيه متوترة في الفترة الأخيرة للمدرب البرتغالي، حيث استبعده من عدة مباريات في دوري أبطال أفريقيا حتى رحل بعد فترة، حيث أوضح غالي في تصريحات إعلامية: "كان يتعاملي معي بأسلوب لا أحبه، وكان يرفض أي طلب لي، ويقبله من غيري".

أضاف: "طردي في مباراة ضد المصري ومواجهة أخرى خسرها الفريق (3-1) غضب مني، وكان يريد سحب الشارة مني، لكن النادي وقف معي ورفض".

الرحيل ليرس البلجيكي

رفض حسام غالي الاستمرار في الأهلي، بعد تعليق الدوري المصري، ليرحل إلى صفوف ليرس البلجيكي في صيف 2013، لكنه بعد عام واحد عاد إلى الأهلي مرة أخرى.

خلافات مع هيثم عرابي

كانت تقارير أشارت لوقوع خلافات بين الطرفين، تسبب في رفض غالي عودة هيثم عرابي لتولي منصب في الأهلي، لكن الأمر انتهى بعد ذلك، حيث قيل إنه مجرد سوء تفاهم.

إلقاء شارة قيادة الأهلي

قام حسام غالي بركل شارة الأهلي وإلقائها أرضًا، بعد طرده في مباراة للفريق ضد حرس الحدود، عام 2015، وتم توقيع عقوبة عليه، وسحب الشارة منه لفترة من الوقت، حيث إن غالي فيما بعد اعتذر عن هذا التصرف.

أزمة مع وائل جمعة

الأمر يرجع إلى صيف 2015، عندما كان وائل جمعة مديرًا للكرة في الأهلي، وحدثت مشادة بينهما، وفي غضون ساعات من الواقعة صدرت قرارات إدارية منها إقالة وائل جمعة، حيث تردد وقتها أن غالي اشتكى بشكل مباشرة إلى رئيس النادي محمود طاهر، وأدى ذلك فيما بعد للقرارات التي تم إصدارها.