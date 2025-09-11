المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مران الأهلي.. انتظام الدوليين.. محاضرة النحاس.. وتأهيل الثلاثي المصاب

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:38 م 11/09/2025
مران الأهلي

مران الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة إنبي في الثامنة مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.‏

تجنب فخ ريبيرو وتجربة النحاس.. 4 أسباب تؤجل حسم المدرب الأجنبي في الأهلي

انتظام الدوليين في الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

كما عقد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

وأدى لاعبو الأهلي مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

للتعرف على ترتيب الدوري المصري من هنا

تأهيل كريم فؤاد ومحمد شكري

وفي نفس السياق، واصل كريم فؤاد ومحمد شكري ثنائي الأهلي أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي.

فيما أدى المدافع المغربي أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في "الجيم". ‏

مباريات الأهلي المقبلة:

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

- الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. الخامسة مساءً

الأهلي إنبي الدوري المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg