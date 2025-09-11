واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعود الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي بمواجهة إنبي في الثامنة مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.‏

تجنب فخ ريبيرو وتجربة النحاس.. 4 أسباب تؤجل حسم المدرب الأجنبي في الأهلي

انتظام الدوليين في الأهلي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن انتظام مجموعة اللاعبين الدوليين، عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وخضوعهم لتدريبات استشفائية، على هامش مران اليوم.‏

كما عقد عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

وأدى لاعبو الأهلي مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

تأهيل كريم فؤاد ومحمد شكري

وفي نفس السياق، واصل كريم فؤاد ومحمد شكري ثنائي الأهلي أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي.

فيما أدى المدافع المغربي أشرف داري تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في "الجيم". ‏

مباريات الأهلي المقبلة:

- الجولة السادسة.. يوم الأحد 14 سبتمبر.. إنبي × الأهلي.. الثامنة مساءً

- الجولة السابعة.. يوم الجمعة 19 سبتمبر.. الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. الثامنة مساءً

- الجولة الثامنة.. يوم الثلاثاء 23 سبتمبر.. حرس الحدود × الأهلي.. الخامسة مساءً

- الجولة التاسعة.. يوم الإثنين 29 سبتمبر.. الأهلي × الزمالك.. الثامنة مساءً

- الجولة العاشرة.. يوم الأحد 5 أكتوبر.. كهرباء الإسماعيلية × الأهلي.. الخامسة مساءً