كلام فى الكورة
صلاح وأبو تريكة وغالي.. اختيارات كوكا عن اللاعب المثالي في مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:29 م 11/09/2025
كوكا مع الاتفاق

أحمد حسن كوكا

كشف أحمد حسن كوكا مهاجم الاتفاق السعودي اختياراته عن اللاعب المثالي في مصر، واصفًا محمد صلاح بأنه الأسرع، بينما محمد أبوتريكة هو الأكثر مهارة.

وكان كوكا انضم لصفوف الاتفاق هذا الصيف بعد نهاية عقده مع لوهافر الفرنسي.

وغاب المهاجم المصري عن مباراة افتتاح الدوري السعودي أمام الخلود، كما يستمر ذلك في لقاء أهلي جدة، غدًا الجمعة، حيث ينفذ عقوبة الإيقاف التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي من الدوري الفرنسي.

غياب 3 لاعبين وثنائي يترقب ظهوره الأول.. ماذا ينتظر المحترفون المصريون بعد نهاية التوقف الدولي؟

اختيارات أحمد حسن كوكا

سُئل كوكا عن لاعبه المثالي في اختيارات الأفضل وذلك عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية للدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت اختيارات أحمد حسن كوكا على النحو التالي:

أسرع لاعب؟

محمد صلاح

أفضل مسدد؟

أحمد حسن

لاعب مهاري؟

محمد أبو تريكة

صاحب أفضل قدم يمنى؟

محمود حسن تريزيجيه

صاحب أفضل قدم يسرى؟

محمد صلاح

أفضل قائد؟

هناك أكثر من لاعب ولكن من يحضر في ذهني حسام غالي

محمد صلاح محمد أبو تريكة الاتفاق السعودي أحمد حسن كوكا

