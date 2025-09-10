المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غياب 3 لاعبين وثنائي يترقب ظهوره الأول.. ماذا ينتظر المحترفون المصريون بعد نهاية التوقف الدولي؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:03 م 10/09/2025
المحترفون المصريون

المحترفون المصريون

أسدل الستار على فترة التوقف الدولي والتي شهدت مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، ليعود اللاعبون المصريون إلى أنديتهم الأوروبية والعربية لاستكمال المنافسات.

وخاض منتخب مصر معسكرا في سبتمبر والذي كان ناجحًا بكل المقاييس بعدما حقق الفوز إثيوبيا (2-0)، والتعادل مع بوركينا فاسو (0-0)، في تصفيات كأس العالم.

وضم منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي كل من محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، رامي ربيعة، حمدي فتحي، وإبراهيم عادل.

بينما تواجد أكرم توفيق ومحمد النني في صفوف منتخب مصر الثاني الذي خاض وديتين ضد تونس.

وبخلاف هؤلاء اللاعبون، هناك عدة محترفين أخرين في بعض الأندية العربية.

غياب 3 لاعبين

يغيب محمد عبدالمنعم عن نيس منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، كما يفقد مانشستر سيتي جهود عمر مرموش في مواجهة الديربي ضد يونايتد بعدما أصيب في مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويستمر أحمد حسن كوكا في الغياب عن فريقه الجديد الاتفاق السعودي ضد أهلي جدة بسبب الإيقاف، نتيجة العقوبة التي حصل عليها في الدوري الفرنسي عندما كان لاعبا لصفوف لوهافر.

كهربا وسام مرسي ينتظران الظهور الرسمي الأول

ويترقب محمود عبدالمنعم "كهربا" مشاركته الأولى الرسمية مع القادسية الكويتي في الموسم الجديد "2025-2026".

وهذا ما ينطبق أيضًا على سام مرسي الذي انضم مؤخرًا لنادي الكويت.

إليكم مباريات المحترفين المصريين بعد نهاية التوقف الدولي:

السبت 13 سبتمبر

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفييدو (هيثم حسن).. 3:00 عصرا

الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت (مصطفى محمد).. 6:00 مساء

الدوري الإماراتي

الجزيرة (محمد النني وإبراهيم عادل) ضد النصر.. 4:40 مساء

الوصل ضد العين (رامي ربيعة).. 7:15 مساء

الدوري القطري

الأهلي القطري ضد الوكرة (حمدي فتحي).. 6:00 مساء

الشمال (أكرم توفيق) ضد العربي.. 6:00 مساء

الدوري الكويتي

القادسية (محمود كهربا) ضد النصر.. 6:25 مساء

التضامن ضد نادي الكويت (سام مرسي وعموري).. 8:40 مساء

الأحد 14 ستمبر

الدوري الإنجليزي

بيرنلي ضد ليفربول (محمد صلاح).. 4:00 مساء

الدوري السعودي

ضمك ضد نيوم (أحمد حجازي).. 6:50 مساء

الدوري الانجليزي محمد صلاح كهربا مصطفى محمد مرموش المحترفون المصريون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg