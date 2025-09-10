أسدل الستار على فترة التوقف الدولي والتي شهدت مباريات في تصفيات كأس العالم 2026، ليعود اللاعبون المصريون إلى أنديتهم الأوروبية والعربية لاستكمال المنافسات.

وخاض منتخب مصر معسكرا في سبتمبر والذي كان ناجحًا بكل المقاييس بعدما حقق الفوز إثيوبيا (2-0)، والتعادل مع بوركينا فاسو (0-0)، في تصفيات كأس العالم.

وضم منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي كل من محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، رامي ربيعة، حمدي فتحي، وإبراهيم عادل.

بينما تواجد أكرم توفيق ومحمد النني في صفوف منتخب مصر الثاني الذي خاض وديتين ضد تونس.

وبخلاف هؤلاء اللاعبون، هناك عدة محترفين أخرين في بعض الأندية العربية.

غياب 3 لاعبين

يغيب محمد عبدالمنعم عن نيس منذ فترة طويلة بسبب الإصابة، كما يفقد مانشستر سيتي جهود عمر مرموش في مواجهة الديربي ضد يونايتد بعدما أصيب في مباراة مصر وبوركينا فاسو

ويستمر أحمد حسن كوكا في الغياب عن فريقه الجديد الاتفاق السعودي ضد أهلي جدة بسبب الإيقاف، نتيجة العقوبة التي حصل عليها في الدوري الفرنسي عندما كان لاعبا لصفوف لوهافر.

كهربا وسام مرسي ينتظران الظهور الرسمي الأول

ويترقب محمود عبدالمنعم "كهربا" مشاركته الأولى الرسمية مع القادسية الكويتي في الموسم الجديد "2025-2026".

وهذا ما ينطبق أيضًا على سام مرسي الذي انضم مؤخرًا لنادي الكويت.

إليكم مباريات المحترفين المصريين بعد نهاية التوقف الدولي:

السبت 13 سبتمبر

الدوري الإسباني

خيتافي ضد ريال أوفييدو (هيثم حسن).. 3:00 عصرا

الدوري الفرنسي

نيس ضد نانت (مصطفى محمد).. 6:00 مساء

الدوري الإماراتي

الجزيرة (محمد النني وإبراهيم عادل) ضد النصر.. 4:40 مساء

الوصل ضد العين (رامي ربيعة).. 7:15 مساء

الدوري القطري

الأهلي القطري ضد الوكرة (حمدي فتحي).. 6:00 مساء

الشمال (أكرم توفيق) ضد العربي.. 6:00 مساء

الدوري الكويتي

القادسية (محمود كهربا) ضد النصر.. 6:25 مساء

التضامن ضد نادي الكويت (سام مرسي وعموري).. 8:40 مساء

الأحد 14 ستمبر

الدوري الإنجليزي

بيرنلي ضد ليفربول (محمد صلاح).. 4:00 مساء

الدوري السعودي

ضمك ضد نيوم (أحمد حجازي).. 6:50 مساء