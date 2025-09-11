المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

من أدغال نيروبي.. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج لأربعة مواسم

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

08:39 م 11/09/2025
بارون أوشينج

بارون أوشينج لاعب الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك، تعاقده مع الظهير الأيمن الكيني بارون أوشينج، عقب إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بعقد لمدة 4 مواسم.

صفقة انتقال حر.. الزمالك يعلن التوقيع مع أوشينج بحضور جون إدوارد

وكشف الزمالك عن توقيع اللاعب الكيني لعقوده مع الزمالك، في صفقة انتقال حر.

ونشر الزمالك فيديو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وكتبت "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة، رحبوا معنا بالوافد الجديد الكيني بارون أوشينج".

قبل مواجهة المصري.. بارون أوشينج يشارك في تدريبات الزمالك

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب.

تحت السن.. موقف صفقة الزمالك الجديدة قبل لقاء المصري

وأوضح الزمالك في بيان رسمي، أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم الحالي، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وسيتم قيد اللاعب تحت السن، حيث يبلغ من العمر 19 عامًا، وكان قد فسخ عقده مؤخرًا مع فريق سوفاباكا الكيني. 

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري العام، يوم السبت المقبل.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك صفقات الزمالك بارون أوشينج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
