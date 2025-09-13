المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صافرة محمود ناجي.. حكام مباراة الزمالك والمصري في الدوري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:20 ص 12/09/2025
الزمالك والمصري

مباراة الزمالك والمصري الماضية في كأس الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

حكام مباراة الزمالك والمصري

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إلى محمود ناجي حكم ساحة، على أن يعاونه سامي هلهل مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد عبد الله.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، أحمد الغندور حكم VAR ويساعده أحمد جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

بينما يتواجد المصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بـ 11 نقطة، من خلال 3 انتصارات وتعادلين.

ويعد هذا الظهور الأول لمحمود ناجي بعد عودته من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي انتهت 30 أغسطس الماضي، بتتويج منتخب المغرب.

الزمالك الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي مباراة الزمالك والمصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

69

تراجع نسبي في أداء لاعبي الإسماعيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg