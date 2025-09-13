أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الثامنة مساء غد السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

حكام مباراة الزمالك والمصري

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إلى محمود ناجي حكم ساحة، على أن يعاونه سامي هلهل مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد عبد الله.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، أحمد الغندور حكم VAR ويساعده أحمد جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.

بينما يتواجد المصري البورسعيدي في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بـ 11 نقطة، من خلال 3 انتصارات وتعادلين.

ويعد هذا الظهور الأول لمحمود ناجي بعد عودته من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين، التي انتهت 30 أغسطس الماضي، بتتويج منتخب المغرب.