الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

ملف يلا كورة.. رسائل الخطيب للاعبي الأهلي.. تصريحات غالي.. وموهبة مصرية في ليفربول

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:04 ص 12/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس الأهلي

نشر موقع يلا كورة عدد من الموضوعات الهامة، على مدار يوم أمس الخميس، يأتي على رأسها حضور محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مران الفريق، وتوجيه رسائل للاعبين.

إليكم أبرز ما نشره يلا كورة أمس الخميس:

رسائل الخطيب للاعبي الأهلي

طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من اللاعبين بضروة نسيان الفترة الماضية، ووجه لعم عدة رسائل.

موهبة مصرية في ليفربول

شهدت تدريبات ليفربول ظهور المحترف المصري الشاب كريم أحمد في تدريبات الفريق الأول، في إطار الاستعداد لمباراة بيرنلي المقبلة.

حسام غالي: صالح سليم هو شخصية الأهلي

أكد حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يحلم بخدمة القلعة الحمراء في مواقع أكبر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن رئاسة النادي تبقى أحد طموحاته.

موقف غالي من انتخابات الأهلي

وجه حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عددًا من الرسائل النارية على خلفية ظهوره في برنامج عبر "يوتيوب".

بينتو وتدريب الأهلي

كشف كارلوس جونسالفيس وكيل أعمال باولو بينتو المدير الفني السابق لمنتخب الإمارات، عن موقف موكله من تدريب النادي الأهلي.

قائمة المنتخب لمونديال الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا، قائمة اللاعبين المسافرين لمعسكر تشيلي الذي ينطلق في 13 سبتمبر الجاري، للتحضير وخوض نهائيات كأس العالم للشباب، في تشيلي.

مدرب برتغالي يرفض الأهلي

كشفت تقارير صحفية برتغالية، أن المدرب البرتغالي ريناتو بايفا، قد رفض عرضًا من النادي الأهلي المصري، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

انتظام الدوليين في الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة إنبي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موقف ثنائي الزمالك أمام المصري

تأكد غياب الثنائي أحمد ربيع ومحمد شحاتة، عن مواجهة نادي الزمالك المقبلة، أمام المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري العام، بداعي الإصابة.

الأهلي الزمالك محمود الخطيب الدوري المصري الممتاز

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
