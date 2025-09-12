تتواصل محاولات إثناء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن قراره بعدم مواصلة الأعمال حتى نهاية فترة المجلس الحالية، مع رغبته بعدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، كواليس التفاصيل الكاملة لقرار محمود الخطيب في الأهلي، وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة بالنادي.

تجاهل غالي وبيان لم يُنشر.. يلا كورة يكشف التفاصيل الكاملة لكواليس قرار الخطيب

محاولات لإقناع الخطيب

وعلم يلا كورة من مصادره، أن محمود الخطيب عقب مغادرة اجتماع مجلس الإدارة، توجه إلى الساحل الشمالي، لرغبته في عدم التواصل مع أحد من الأعضاء.

وأضاف المصدر أن اليوم الجمعة شهد محاولات لإقناعه بالتراجع عن قراره، بعدما ذهب إليه رجل الأعمال جمال الجارحي، برفقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافة إلى شخصين آخرين من محبي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن رغم هذه الجلسة، لا يزال الخطيب حتى الآن يتمسك بموقفه من عدم العودة، وعدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة.

حين قال المصدر في ختام تصريحاته، إنه من المتوقع عودة الخطيب مرة أخرى لكن ليس خلال هذه الفترة، من أجل تحديد موقفه من الانتخابات بشكل نهائي، والأقرب تخلفه عن الجلسة المقبلة، المحدد لها يوم الجمعة 19 سبتمبر.

ويعقد الأهلي جمعية عمومية خاصة، الجمعة المقبلة، للتصويت على بعض التعديلات في لائحة النظام الأساسي، بالتزامن مع التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة لعام 2025.