المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بحضور حسن مصطفى ومحبين.. جلسة في الساحل لإثناء الخطيب عن قراره

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:02 م 12/09/2025
الخطيب

محمود الخطيب رئيس الأهلي

تتواصل محاولات إثناء محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن قراره بعدم مواصلة الأعمال حتى نهاية فترة المجلس الحالية، مع رغبته بعدم خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

يلا كورة كان قد نشر في وقت سابق، كواليس التفاصيل الكاملة لقرار محمود الخطيب في الأهلي، وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة بالنادي.

تجاهل غالي وبيان لم يُنشر.. يلا كورة يكشف التفاصيل الكاملة لكواليس قرار الخطيب

محاولات لإقناع الخطيب

وعلم يلا كورة من مصادره، أن محمود الخطيب عقب مغادرة اجتماع مجلس الإدارة، توجه إلى الساحل الشمالي، لرغبته في عدم التواصل مع أحد من الأعضاء.

وأضاف المصدر أن اليوم الجمعة شهد محاولات لإقناعه بالتراجع عن قراره، بعدما ذهب إليه رجل الأعمال جمال الجارحي، برفقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافة إلى شخصين آخرين من محبي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن رغم هذه الجلسة، لا يزال الخطيب حتى الآن يتمسك بموقفه من عدم العودة، وعدم خوض انتخابات الأهلي المقبلة.

حين قال المصدر في ختام تصريحاته، إنه من المتوقع عودة الخطيب مرة أخرى لكن ليس خلال هذه الفترة، من أجل تحديد موقفه من الانتخابات بشكل نهائي، والأقرب تخلفه عن الجلسة المقبلة، المحدد لها يوم الجمعة 19 سبتمبر.

ويعقد الأهلي جمعية عمومية خاصة، الجمعة المقبلة، للتصويت على بعض التعديلات في لائحة النظام الأساسي، بالتزامن مع التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة لعام 2025.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

73

فرصة ضائعة.. انطلاقة لصالح زد مررها لأحمد عاطف الذي سددها قوية اصطدمت في يد حارس الإسماعيلي عبد الله جمال وتخرج ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg