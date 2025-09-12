حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فاركو والاتحاد السكندري، التي أقيمت مساء اليوم، على أرضية استاد برج العرب، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدوري المصري.

وبدأت المواجهة بتسديدة خطيرة من جابر كامل في الدقيقة 14 لصالح فاركو، بعد تمريرة من محمد فخري، لكنها مرت بجوار القائم.

وجاء الرد من الاتحاد السكندري عن طريق أحمد عيد، بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، من على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 23.

وأهدر كريم الطيب فرصة محققة للتسجيل، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد عرضية من جابر كامل، تابعها بلمسة واحدة بقدمه، لكنها ارتدت بعيدًا عن المرمى، بدلًا من الاتجاه نحو الشباك الخالية.

وكاد فاركو أن يخطف هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة، نفذها محمد فخري في الدقيقة 49، بعرضية أرضية أبعدها الحارس صبحي سليمان بصعوبة لركلة ركنية.

وأهدر محمد فخري فرصة تسجيل الهدف الأول، لصالح فاركو في الدقيقة 61، بعدما استغل هفوة المدافع محمود شبانة، وقطع الكرة لينفرد بالحارس صبحي سليمان، لكن الأخير تصدى للكرة ببراعة.

وسجل جابر كامل هدفًا لصالح فاركو في الدقيقة 77، بعد ارتباك دفاعي في الاتحاد عقب ركلة ركنية، وسط مطالبات باحتساب مخالفة، قبل أن يقرر الحكم حمادة القلاوي إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود مخالفة على لاعب فاركو قبل تسجيل الكرة.

وكاد أحمد فؤاد مهاجم فاركو، أن يسجل هدف الانتصار لفريقه بتسديدة صاروخية في الدقيقة 97، من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها الحارس صبحي سليمان ببراعة.

وشهدت المواجهة تألق صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري، الذي تصدى لعدة هجمات خطيرة من لاعبي فاركو، ليحصد جائزة رجل المباراة.

موقف الاتحاد السكندري وفاركو في جدول ترتيب الدوري المصري

ورفع الاتحاد رصيده بهذا التعادل إلى 5 نقاط، في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وةفي المقابل حصد فاركو نقطته الثانية في المسابقة المحلية، والتي يحتل بها المركز العشرين وقبل الأخير.