وجه الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن مزاملة عمر جابر، الذي يلعب في نفس مركزه، ويعد أحد قادة الفريق الأبيض خلال المواسم الماضية.

بارون أوشينج عن عمر جابر: سنقاتل معًا من أجل الزمالك

وكتب بارون أوشينج عبر حسابه على إنستجرام: "أنا في الزمالك لكي أتعلم من عمر جابر، ونحن سوف نعمل معًا".

وتابع: "سنقاتل من أجل هذا النادي العظيم، شكرًا لكم".

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن ضم بارون أوشينج، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق سوفاباكا الكيني.

وأوضح الزمالك أن اللاعب الكيني الصاعد قد وقع على عقود انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، بحضور المدير الرياضي جون إدوارد، بعقد يمتد لأربع مواسم مقبلة.

ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء الغد السبت، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من المسابقة المحلية.