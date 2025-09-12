المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"أنا هنا للتعلم من عمر جابر".. أول رسالة لبارون أوشينج صفقة الزمالك الجديدة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:26 م 12/09/2025
عمر جابر لاعب الزمالك

عمر جابر لاعب الزمالك

وجه الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد لنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن مزاملة عمر جابر، الذي يلعب في نفس مركزه، ويعد أحد قادة الفريق الأبيض خلال المواسم الماضية.

بارون أوشينج عن عمر جابر: سنقاتل معًا من أجل الزمالك

وكتب بارون أوشينج عبر حسابه على إنستجرام: "أنا في الزمالك لكي أتعلم من عمر جابر، ونحن سوف نعمل معًا".

وتابع: "سنقاتل من أجل هذا النادي العظيم، شكرًا لكم".

الزمالك يُجدد عقد عمر جابر رسميًا حتى 2027

الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج لأربعة مواسم

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن ضم بارون أوشينج، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع فريق سوفاباكا الكيني.

وأوضح الزمالك أن اللاعب الكيني الصاعد قد وقع على عقود انتقاله لصفوف القلعة البيضاء، بحضور المدير الرياضي جون إدوارد، بعقد يمتد لأربع مواسم مقبلة.

من أدغال نيروبي.. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج لأربعة مواسم

ويستعد الزمالك لاستئناف مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء الغد السبت، ضمن لقاءات الأسبوع السادس من المسابقة المحلية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك عمر جابر بارون أوشينج

