شيكو بانزا.. عقوبتان في 35 يومًا مع الزمالك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:55 م 12/09/2025
شيكو بانزا لاعب الزمالك الجديد

شيكو بانزا

يواصل الأنجولي شيكو بانزا، مهاجم نادي الزمالك، إثارة الجدل منذ انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما ارتبط اسمه بمشكلتين كبيرتين في غضون 35 يومًا فقط، انتهتا بتوقيع عقوبة عليه واستبعاده من قائمة الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء السبت، في تمام الثامنة مساءً على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، وسط غياب المهاجم الأنجولي الذي قدم بداية جيدة على الصعيد الفني بتسجيله هدفين في 4 مباريات فقط مع الفريق الأبيض، أحدهما في شباك فاركو والثاني أمام مودرن سبورت.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

الواقعة الأولى.. غضب على مقاعد البدلاء

تعود أولى أزمات بانزا مع الزمالك إلى يوم 8 أغسطس الماضي، حينما أبدى استياءه الشديد بعد استبداله في الدقيقة 66 من مباراة سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الأولى من الدوري.

اللاعب رفض مصافحة زملائه بعد الخروج وظهرت عليه ملامح الغضب، ما دفع عبد الناصر محمد، المدير الإداري للنادي، إلى الانفعال عليه بشدة.

إدارة الزمالك قررت حينها توقيع عقوبة على اللاعب بسبب تصرفه غير الانضباطي، رغم أن اللقاء انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاتة.

الواقعة الثانية.. التأخر عن العودة

أما الأزمة الثانية فجاءت في 12 سبتمبر، حين قرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا استبعاد بانزا من قائمة الفريق لمباراة المصري البورسعيدي، بسبب تأخره في العودة إلى القاهرة بعد إجازة قصيرة قضاها مع أسرته.

أول رسالة لبارون أوشينج صفقة الزمالك الجديدة

مصدر داخل الزمالك كشف لـ "يلا كورة" أن اللاعب تذرع بظروف عائلية حالت دون التزامه بموعد عودته المحدد، ما أدى إلى غيابه عن التدريبات وعدم انتظامه مع الفريق، لتطبق إدارة النادي اللائحة الداخلية بحقه.

وبحسب المصدر، فإن فيريرا فضّل استبعاد اللاعب من المواجهة المقبلة حتى يستعيد معدلاته البدنية ويتساوى مع زملائه في التدريبات، مؤكداً أن مشاركته في المباريات المقبلة ستعتمد على مدى التزامه وانضباطه.

الزمالك الدوري المصري المصري البورسعيدي يانيك فيريرا شيكو بانزا انتقالات الزمالك أهداف شيكو بانزا

