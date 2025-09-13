المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جدول مباريات اليوم.. الزمالك يواجه المصري.. قمة يوفنتوس وإنتر.. وظهور المحترفين

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:51 ص 13/09/2025
الزمالك والمصري

الزمالك والمصري

يشهد اليوم السبت، استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، وبعض الدوريات الكبرى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري المصري

5:00 مساءً.. حرس الحدود والجونة.. القناة الناقلة: أون سبورت 2

5:00 مساءً.. غزل المحلة والمقاولون العرب.. القناة الناقلة: أون سبورت 1

8:00 مساءً.. الزمالك والمصري.. القناة الناقلة: أون سبورت 1

8:00 مساءً.. سيراميكا كليوباترا وسموحة.. القناة الناقلة: أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي

2:30 ظهراً.. أرسنال ونوتينجهام فورست.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

5:00 مساءً.. نيوكاسل وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7

7:30 مساءً.. وست هام وتوتنهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 مساءً.. برينتفورد وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الإسباني

5:15 مساءً.. ريال سوسيداد وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 مساءً.. أتلتيكو مدريد وفياريال.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

الدوري الإيطالي

7:00 مساءً.. يوفنتوس وإنتر ميلان.

9:45 مساءً.. فيورنتينا ونابولي.

الدوري الفرنسي

6:00 مساءً.. نيس ونانت.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

الدوري الألماني

4:30 مساءً.. هايدنهايم وبروسيا دورتموند.

7:30 مساءً.. بايرن ميونخ وهامبورج.

الدوري السعودي

9:00 مساءً.. الهلال والقادسية.

الدوري الإماراتي

4:40 مساءً.. الجزيرة والنصر الإماراتي.

7:15 مساءً.. الوصل والعين.

