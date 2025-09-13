يشهد اليوم السبت، استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، وبعض الدوريات الكبرى، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

طالع جدول مباريات اليوم بالكامل من هنا

أبرز مباريات اليوم السبت:

الدوري المصري

5:00 مساءً.. حرس الحدود والجونة.. القناة الناقلة: أون سبورت 2

5:00 مساءً.. غزل المحلة والمقاولون العرب.. القناة الناقلة: أون سبورت 1

8:00 مساءً.. الزمالك والمصري.. القناة الناقلة: أون سبورت 1

8:00 مساءً.. سيراميكا كليوباترا وسموحة.. القناة الناقلة: أون سبورت 2

الدوري الإنجليزي

2:30 ظهراً.. أرسنال ونوتينجهام فورست.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

5:00 مساءً.. نيوكاسل وولفرهامبتون.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD7

7:30 مساءً.. وست هام وتوتنهام.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 مساءً.. برينتفورد وتشيلسي.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

الدوري الإسباني

5:15 مساءً.. ريال سوسيداد وريال مدريد.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1

10:00 مساءً.. أتلتيكو مدريد وفياريال.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

الدوري الإيطالي

7:00 مساءً.. يوفنتوس وإنتر ميلان.

9:45 مساءً.. فيورنتينا ونابولي.

الدوري الفرنسي

6:00 مساءً.. نيس ونانت.. القناة الناقلة: بي إن سبورت HD4

الدوري الألماني

4:30 مساءً.. هايدنهايم وبروسيا دورتموند.

7:30 مساءً.. بايرن ميونخ وهامبورج.

الدوري السعودي

9:00 مساءً.. الهلال والقادسية.

الدوري الإماراتي

4:40 مساءً.. الجزيرة والنصر الإماراتي.

7:15 مساءً.. الوصل والعين.