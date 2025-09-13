المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

تشكيل الزمالك المتوقع.. عودة دونجا.. ومفاجأة في الهجوم ضد المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:00 ص 13/09/2025
الزمالك

نادي الزمالك

استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

منذ 3 مواسم.. الزمالك في مهمة مستعصية لفك شفرة المصري بالدوري

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

يشهد تشكيل الزمالك المتوقع لملاقاة المصري البورسعيدي، ظهور صلاح الدين مصدق في قلب الدفاع، لتعويض محمود الونش الغائب للإيقاف.

فيما يعود نبيل عماد دونجا للظهور في وسط ملعب الزمالك، ومجاورة عبد الله السعيد وناصر ماهر.

بينما يظهر أحمد شريف في تشكيل الزمالك للمرة الأولى، أساسيًا، ليحل محل الأنجولي شيكو بانزا، الذي قرر المدرب استبعاده.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – أحمد شريف.

أبرزهم الونش وشحاتة.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري

الزمالك الدوري المصري الممتاز المصري البورسعيدي مباراة الزمالك والمصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

