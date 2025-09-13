استقر البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، تقام في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

منذ 3 مواسم.. الزمالك في مهمة مستعصية لفك شفرة المصري بالدوري

ملامح تشكيل الزمالك المتوقع

يشهد تشكيل الزمالك المتوقع لملاقاة المصري البورسعيدي، ظهور صلاح الدين مصدق في قلب الدفاع، لتعويض محمود الونش الغائب للإيقاف.

فيما يعود نبيل عماد دونجا للظهور في وسط ملعب الزمالك، ومجاورة عبد الله السعيد وناصر ماهر.

بينما يظهر أحمد شريف في تشكيل الزمالك للمرة الأولى، أساسيًا، ليحل محل الأنجولي شيكو بانزا، الذي قرر المدرب استبعاده.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – أحمد شريف.

أبرزهم الونش وشحاتة.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام المصري