كلام فى الكورة
دعم استقرار النادي.. الأهلي يدعو الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:27 م 13/09/2025
شعار الأهلي

شعار النادي الأهلي

وجه النادي الأهلي، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية، من أجل المشاركة في الاجتماع الخاص، المقرر له يوم الجمعة المقبل، في مقر النادي بالجزيرة.

الجمعية العمومية في الأهلي

ووجه الأهلي الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية، للحضور يوم الجمعة المقبل، للمشاركة الضرورية في "الاجتماع الخاص"، لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025.

وناشد الأهلي أعضاءه العمل على تلبية الدعوة للتصويت على اللائحة، ودعم الاستقرار وفق ما يقره النظام الأساسي للنادي.

لاعتماد تعديلات بلائحة النظام الأساسي.. الأهلي يدعو لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة

مناشدة الخطيب

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلي، في بيان رسمي، أمس الجمعة، أعلن عزمه عدم الترشح في انتخابات النادي المقبلة، وابتعاده خلال الفترة الحالية عن مزاولة الأعمال لبدء برنامجه العلاجي.

واختص الخطيب في بيان، أعضاء الجمعية العمومية، قائلًأ: "أناشد أعضاء النادي الأهلي الكرام لحضور الجمعية العمومية الخاصة، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 للمشاركة في كتابة مستقبل نادينا".

رسميًا.. الخطيب يعلن عدم الترشح في انتخابات الأهلي.. التفاصيل من هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة الأهلي قانون الرياضة

