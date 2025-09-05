المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لاعتماد تعديلات بلائحة النظام الأساسي.. الأهلي يدعو لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:23 م 05/09/2025
مجلس الأهلي

مجلس إدارة النادي الأهلي

دعا مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة، لاعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

الأهلي كان قد أعلن على هامش اجتماع مجلس إدارة النادي، عن موعد الجمعية العمومية الخاصة، خلال شهر سبتمبر الجاري.

الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية الخاصة.. ويشكر لجنته القانونية

الأهلي يدعو الجمعية العمومية

وقال الأهلي عبر موقعه في بيان رسمي: "يدعو مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية والمسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025".

أضاف البيان: "للاجتماع الخاص وذلك يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري والذي سينعقد للنظر في جدول الأعمال الآتي، وهو اعتماد تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2025".

يلا كورة يكشف.. كيف ساهم مدرب الزمالك السابق في انتقال موهبة أسمنت أسيوط إلى الأهلي؟

وأوضح بيان الأهلي عدة إجراءات يجب اتباعها للمشاركة في الجمعية العمومية الخاصة، تأتي على النحو التالي:

- يبدأ التسجيل لحضور الاجتماع والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة، وذلك يوم الجمعة الموافق 19ـ9ـ2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بالتوقيع بالكشوف وحتى الساعة السابعة مساءً.

- سيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة، ووفقا لتوقيت الأذان، وعقب الصلاة يتم استئناف عملية التسجيل بالكشوف، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 5000 عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.

- فى الساعة السابعة مساءً يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه، وفي حال اكتمال النصاب، يتم البدء في فرز الأصوات.

مشاركة عبدالقادر وظهور وليد صلاح الدين.. الأهلي يبدأ حقبة ما بعد ريبيرو (صور)

- تعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

- الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

- يكون التصويت حضوريًا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية أو التصويت.

- لا يجوز تسليم عضو الجمعية العمومية أكثر من بطاقة تصويت مهما كانت الأسباب.

- يجب على العضو لحضور اجتماع الجمعية العمومية إحضار إثبات شخصية رسمي، بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي 2024ـ2025 على الأقل؛ حتى يتمكن من الإدلاء بصوته.

"العودة للبيت الكبير".. عادل مصطفى يعلق على الانضمام إلى الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي وزارة الشباب والرياضة مجلس إدارة الأهلي قانون الرياضة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

