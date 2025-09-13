استقر مسؤولو النادي الأهلي، على عقد جلسة مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول، لمواصلة المفاوضات حول تجديد عقده والاستمرار في صفوف المارد الأحمر.

وينتهي عقد أليو ديانج الذي انضم لصفوف النادي الأهلي، صيف 2019، بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض في وقت سابق تجديد التعاقد.

مستقبل أليو ديانج

وقال مصدر في الأهلي ليلا كورة، إن هناك جلسة مرتقبة بين وليد صلاح الدين وأليو ديانج بعد مباراة الأهلي وإنبي، لاستئناف مفاوضات تجديد عقده.

أضاف أن وليد صلاح الدين سيعتمد على تقرير يشمل تفاصيل الجلسة الأولى التي عقدها محمد يوسف مع ديانج.

وكان ديانج اشترط في جلسته مع يوسف، التواجد بصفة مستمرة في المباريات، وهو ما حدث مؤخرًا.

وجلس أليو ديانج بديلًا في مباراة الأهلي الافتتاحية ضد مودرن سبورت فقط، ثم عاد للتشكيل الأساسي في آخر 3 مباريات ضد فاركو وغزل المحلة وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق إنبي، في تمام الثامنة مساء غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

كان يلا كورة نشر في وقت سابق، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، أوصى بضرورة حسم ملف أليو ديانج في أسرع وقت.

قبل قراره النهائي.. يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب بشأن ثنائي الأهلي