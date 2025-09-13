المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"بعد تنفيذ طلبه".. مصدر ليلا كورة: جلسة مع ديانج عقب مباراة الأهلي وإنبي

رمضان حسن

كتب - رمضان حسن

03:30 م 13/09/2025
ديانج

أليو ديانج لاعب الأهلي

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على عقد جلسة مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول، لمواصلة المفاوضات حول تجديد عقده والاستمرار في صفوف المارد الأحمر.

وينتهي عقد أليو ديانج الذي انضم لصفوف النادي الأهلي، صيف 2019، بنهاية الموسم الحالي، حيث رفض في وقت سابق تجديد التعاقد.

مستقبل أليو ديانج

وقال مصدر في الأهلي ليلا كورة، إن هناك جلسة مرتقبة بين وليد صلاح الدين وأليو ديانج بعد مباراة الأهلي وإنبي، لاستئناف مفاوضات تجديد عقده.

أضاف أن وليد صلاح الدين سيعتمد على تقرير يشمل تفاصيل الجلسة الأولى التي عقدها محمد يوسف مع ديانج.

وكان ديانج اشترط في جلسته مع يوسف، التواجد بصفة مستمرة في المباريات، وهو ما حدث مؤخرًا.

وجلس أليو ديانج بديلًا في مباراة الأهلي الافتتاحية ضد مودرن سبورت فقط، ثم عاد للتشكيل الأساسي في آخر 3 مباريات ضد فاركو وغزل المحلة وبيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فريق إنبي، في تمام الثامنة مساء غد الأحد، لحساب مواجهات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

كان يلا كورة نشر في وقت سابق، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، أوصى بضرورة حسم ملف أليو ديانج في أسرع وقت.

قبل قراره النهائي.. يلا كورة يكشف توصية عاجلة من الخطيب بشأن ثنائي الأهلي

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أليو ديانج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg