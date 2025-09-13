أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المرتقبة، مساء اليوم السبت.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل المصري الاعتماد على الثلاثي الخطير في الجانب الهجومي وهم عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين وصلاح محسن.

ويجلس عمر الساعي على مقاعد البدلاء.

جاء تشكيل المصري ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - أحمد علي عامر.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المصري كل من: "محمود حمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وخالد صبحي وحسن علي وأحمد القرموطي وحسين فيصل وعمر الساعي وموجيشا".

