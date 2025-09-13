المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

تشكيل المصري.. الساعي بديلًا.. وصلاح محسن ضمن ثلاثي هجومي أمام الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:55 م 13/09/2025
المصري البورسعيدي

المصري البورسعيدي

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك المرتقبة، مساء اليوم السبت.

ويستضيف استاد الجيش ببرج العرب مباراة المصري والزمالك في الثامنة مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويشهد تشكيل المصري الاعتماد على الثلاثي الخطير في الجانب الهجومي وهم عبد الرحيم دغموم ومنذر طمين وصلاح محسن.

ويجلس عمر الساعي على مقاعد البدلاء.

جاء تشكيل المصري ضد الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : عصام ثروت.

خط الدفاع : كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط : محمد مخلوف -محمود حمادة - أحمد علي عامر.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المصري كل من: "محمود حمدي وأحمد أيمن منصور وأحمد عيد وخالد صبحي وحسن علي وأحمد القرموطي وحسين فيصل وعمر الساعي وموجيشا".

الزمالك المصري الدوري المصري

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
