زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، فيما يمتلك سموحة نفس رصيد النقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروان عثمان.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: أحمد فوزي - عمرو السيسي - عماد فتحي.

خط الهجوم: سمير فكري - بابي بادجي - صامويل أمادي.