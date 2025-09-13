المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الدوري المصري.. سيراميكا كليوباترا 0 - 0 سموحة.. التعادل السلبي مستمر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:28 م 13/09/2025
سيراميكا كليوباترا وسموحة

سيراميكا كليوباترا وسموحة

زوار يلا كورة الكرام، نقدم لكم تغطية لحظة بلحظة لمباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة، على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، فيما يمتلك سموحة نفس رصيد النقاط في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - ابراهيم محمد - إسلام عيسى - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - محمد مغربي - عمر الجزار - كريم نيدفيد - محمد عادل - محمد صادق - أيمن موكا - أحمد سمير - مروان عثمان.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حارس المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر.

خط الوسط: أحمد فوزي - عمرو السيسي - عماد فتحي.

خط الهجوم: سمير فكري - بابي بادجي - صامويل أمادي.

الدوري المصري سموحة سيراميكا كليوباترا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
