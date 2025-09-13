المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ يلا كورة: عبد الحميد بسيوني تعرض لوعكة صحية.. وأجرى عملية في القلب

أحمد شاكر

كتب - أحمد شاكر

08:40 م 13/09/2025
عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود

عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود

تعرض عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود، لأزمة صحية صباح اليوم، قبل مواجهة فريقه أمام الجونة، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

مصدر: عبد الحميد بسيوني خضع لعملية جراحية.. ولاعبو الحرس يتوجهون لزيارته

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن عبد الحميد بسيوني مدرب حرس الحدود تعرض لوعكة صحية صباح اليوم قبل مواجهة الجونة، نقل على إثرها لإحدى المستشفيات في الإسكندرية.

وأوضح المصدر أن المدرب صاحب الـ 53 عامًا، قد خضع لعملية جراحية، بتركيب دعامتين في القلب.

وأضاف أن مدرب حرس الحدود يتواجد حاليًا في غرفة الرعاية المركزة، بعدما استعاد وعيه عقب العملية.

وحرص لاعبو حرس الحدود على زيارة المدير الفني المخضرم، عقب نهاية مباراة الفريق اليوم، ومن المقرر أن يغادر بسيوني المستشفى بعد عد الإثنين بنسبة كبيرة.

وكان حرس الحدود قد حقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، باستاد المكس.

حرس الحدود يهزم الجونة بهدفين في الدوري

وأحرز محمد حمدي زكي ومحمد النجيلي هدفي حرس الحدود، بينما سجل محمد النحاس هدف الجونة الوحيد.

مباراة حرس الحدود القادمة
عبد الحميد بسيوني ، حرس الحدود ، مدرب الحرس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

