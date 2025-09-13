حقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وجاء هذا الانتصار ليُصالح الزمالك جماهيره بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1، بينما تلقى المصري البورسعيدي أول هزيمة له هذا الموسم، بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين في الجولات السابقة.

تشكيل الفريقين:

الزمالك:

محمد صبحي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايك – نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – خوان بيزيرا – عدي الدباغ – آدم كايد.

المصري:

عصام ثروت – كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عمرو سعداوي – محمد مخلوف – محمود حمادة – أحمد علي عامر – عبد الرحيم دغموم – منذر طمين – صلاح محسن.

تفاصيل المباراة:

شهدت الدقائق الأولى ضغطًا هجوميًا من المصري، حيث سدد الجزائري دغموم كرة قوية في الدقيقة الأولى، تصدى لها محمد صبحي ببراعة.

وفي الدقيقة 4، كاد دغموم أن يسجل من رأسية إثر عرضية، لكن الكرة اصطدمت بزميله قبل أن يُبعدها دفاع الزمالك.

رد الزمالك جاء في الدقيقة 8، بعد انفراد من عدي الدباغ تصدى له عصام ثروت، قبل أن يهدر صلاح محسن فرصة مؤكدة للمصري في الدقيقة 10، بعدما راوغ الحارس لكنه تأخر في التسديد.

وفي الدقيقة 18، أضاع محمود حمادة فرصة خطيرة من داخل منطقة الجزاء بعد رأسية من صلاح محسن.

ضغط الزمالك أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 30، عندما سدد عدي الدباغ كرة في المرمى بعد ارتباك دفاعي عقب عرضية من ناصر ماهر، لتسكن الكرة الشباك ويُسجل أول أهدافه مع الفريق.

وفي الدقيقة 45+3، كاد خوان بيزيرا أن يُضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

مع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك ضغطه، حتى نجح عمر جابر في الدقيقة 64 في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من بيزيرا، أسكنها الشباك بوجه القدم.

البديل عمرو ناصر كاد أن يُسجل الثالث من رأسية تصدى لها عصام ثروت، قبل أن يتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 78 إثر عرقلته داخل المنطقة، ليتعرض محمد هاشم للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وتقدم عبد الله السعيد لتسديد ركلة الجزاء، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 90، ليختتم ثلاثية الزمالك ويؤكد تصدر الفريق لجدول الدوري.