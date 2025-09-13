حقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

الزمالك يطيح بالمصري ويستولي على صدارة الدوري

وبهذا الانتصار، تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متجاوزًا المصري الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بعد أن تلقى خسارته الأولى في الموسم، حيث كان قد حقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا قبل هذه المباراة.

ونجح الزمالك في كسر عقدته أمام المصري، التي استمرت على مدار آخر 7 مواجهات في الدوري، حيث لم يحقق الفوز على الفريق البورسعيدي منذ عام 2022، عندما فاز بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري.

ويقدم موقع "يلا كورة" تغطية مباشرة للمباراة عبر صفحته على فيسبوك، تشمل تحليل النتيجة وأبرز أحداث اللقاء، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.