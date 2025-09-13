المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بث مباشر يلا كورة.. الزمالك يهزم المصري ويخطف صدارة الدوري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:12 م 13/09/2025
المصري - الزمالك

الزمالك يفوز على المصري بثلاثية

المصور: حازم جودة

حقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

الزمالك يطيح بالمصري ويستولي على صدارة الدوري

وبهذا الانتصار، تصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، متجاوزًا المصري الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بعد أن تلقى خسارته الأولى في الموسم، حيث كان قد حقق 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا قبل هذه المباراة.

ونجح الزمالك في كسر عقدته أمام المصري، التي استمرت على مدار آخر 7 مواجهات في الدوري، حيث لم يحقق الفوز على الفريق البورسعيدي منذ عام 2022، عندما فاز بنتيجة 2-1 بفضل هدفي أحمد سيد "زيزو" وسيف الدين الجزيري.

ويقدم موقع "يلا كورة" تغطية مباشرة للمباراة عبر صفحته على فيسبوك، تشمل تحليل النتيجة وأبرز أحداث اللقاء، بمشاركة المحلل مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

 

الزمالك ضد المصري

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

