مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 0
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

1 3
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الزمالك في الصدارة.. ترتيب الدوري في الجولة السادسة

محمد همام

كتب - محمد همام

10:20 م 13/09/2025
الزمالك

فريق الزمالك

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وبهذا الانتصار، عاد "الفارس الأبيض" إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما تلقى المصري أول خسارة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بانتظار مواجهته أمام طلائع الجيش غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

أما سيراميكا كليوباترا، فيأتي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط أيضًا، من خمس مباريات، بعد فوزه على سموحة بنتيجة 1-0 في هذه الجولة.

لمعرفة الترتيب الكامل للدوري المصري.. اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري المصري البورسعيدي ترتيب الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
بيرنلي

بيرنلي

0 0
ليفربول

ليفربول

47

هجمة لصالح ليفربول وانطلاقة من جاكبو لكن ووكر اخرج الكرة من أمامه إلى خارج الملعب ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
