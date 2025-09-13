الزمالك في الصدارة.. ترتيب الدوري في الجولة السادسة

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وبهذا الانتصار، عاد "الفارس الأبيض" إلى صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما تلقى المصري أول خسارة له هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بانتظار مواجهته أمام طلائع الجيش غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

أما سيراميكا كليوباترا، فيأتي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط أيضًا، من خمس مباريات، بعد فوزه على سموحة بنتيجة 1-0 في هذه الجولة.

