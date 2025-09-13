المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فيريرا: كنا نستطيع الفوز بـ5 أهداف.. وجميع لاعبي الزمالك ظهروا بشكل جيد

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:05 م 13/09/2025
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

أكد المدرب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، إنه سعيد بتحقيق الفوز على حساب منافسه المصري، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، مشيرًا إلى أنه سعيد كذلك بالأداء والطريقة التي حقق بها الفريق الأبيض هذا الانتصار.

مدرب الزمالك: نستطيع أن نحتفل.. ولا أساس لمشاركة معالي في تدريبات الشباب

وقال مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي: "خلقنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، وكان من الممكن أن تكون النتيجة هي الفوز بخمسة أهداف".

الزمالك يصالح جماهيره بثلاثية في المصري وينفرد بصدارة الدوري

وأوضح: "نستطيع أن نحتفل في رحلة عودتنا إلى القاهرة، ثم نبدأ عملية الاستشفاء بعد اللقاء، قبل الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي في الدوري".

وأضاف: "حصلنا على فترة راحة عقب مباراة وادي دجلة، وخضنا مباراة ودية لم تكن أفضل شيء خلال فترة التوقف، ولكن الفريق استعد بجدية لمباراة المصري ونجح في الفوز".

وتابع مدرب الزمالك حديثه قائلًا: "لا أساس من الصحة لما تردد حول فكرة مشاركة عبد الحميد معالي في التدريبات مع فريق الشباب بالنادي".

يانيك فيريرا: آدم كايد يمتلك الجودة.. ولا يوجد سبب لتغيير الدفاع

وأكمل: "كل اللاعبين ظهروا بشكل جيد في مباراة اليوم، وآدم كايد يمتلك من الجودة ما يجعله يلعب في مركز الجناح بجانب مراكز آخرى، وتم استبداله لأنه لم يحصل على دقائق لعب أكثر في الفترة الماضية".

واختتم يانيك فيريرا تصريحاته: "لا يوجد سبب في التغيير بخط الدفاع بعد الخروج بشباك نظيفة، ولكن لا أحد يعلم ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة".

وفاز فريق الزمالك على  المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما  على ملعب برج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 13 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك المصري يانيك فيريرا

