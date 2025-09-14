المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
زيزو يشتكي من إصابة قبل لقاء الأهلي وإنبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:57 م 14/09/2025
زيزو لاعب الأهلي

زيزو لاعب الأهلي

اشتكى أحمد سيد زيزو جناح النادي الأهلي، من إصابة عضلية، قبل انطلاق مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره إنبي، في الجولة السادسة من الدوري المصري.

مراسل يلا كورة يكشف تفاصيل إصابة زيزو قبل لقاء إنبي

وكشف مراسل يلا كورة، في استاد المقاولون العرب، عن أن زيزو قد أمسك بالعضلة الضامة، خلال عمليات الإحماء قبل لقاء الأهلي وإنبي.

وأوضح المصدر أن زيزو شعر بألم بسيط، وكان الجهاز الفني للأهلي يدرس الدفع بطاهر محمد طاهر بدلًا منه.

وأتم أن زيزو أكد قدرته على المشاركة بصفة أساسية، وأن الإصابة بسيطة ولن تمنعه من التواجد في بداية اللقاء.

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

الأهلي يبحث عن استعادة الانتصارات أمام إنبي

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم ضد إنبي، باحثًا عن استعادة ذاكرة الانتصارات، بعدما كان قد تعثر في آخر جولتين بالتعادل مع غزل المحلة، ثم الهزيمة أمام بيراميدز. 

وفي المقابل يسعى إنبي لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد انتصاره في الجولة الماضية، على حساب الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف دون رد.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي زيزو الأهلي ضد إنبي

