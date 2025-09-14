المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

انطلاق ولاية النحاس.. تريزيجيه يسجل أول أهدافه مع الأهلي (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:47 م 14/09/2025
محمود تريزيجيه

محمود تريزيجيه لاعب النادي الأهلي

افتتح محمود تريزيجيه، شريط أهدافه بقيص النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما منح المارد الأحمر التقدم ضد إنبي.

الأهلي يحل ضيفًا على إنبي، في مباراة انطلقت بحلول الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

أحداث مباراة الأهلي وإنبي دقيقة بدقيقة.. طالع من هنا

هدف محمود تريزيجيه

واستطاع الأهلي ترجمة سيطرته على مجريات المباراة أمام إنبي، وسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية أرسلها محمد هاني، ثم ارتقى لها محمود تريزيجيه، وسددها بالرأس في الشباك بالدقيقة 35.

ووقع محمود تريزيجيه على أول أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه له هذا الصيف، بعدما خاض 7 مباريات في بطولتي الدوري وكأس العالم للأندية دون أن يترك بصمته التهديفية بالصناعة أو التسجيل.

وأصبح محمود تريزيجيه صاحب أول أهداف الأهلي، تحت قيادة عماد النحاس المدير المؤقت، الذي جاء لتولي القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة، سيرتقي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إلى المركز الثامن، بوصوله إلى 8 نقاط.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إنبي محمود تريزيجيه مباراة الأهلي وإنبي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

