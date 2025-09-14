افتتح محمود تريزيجيه، شريط أهدافه بقيص النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما منح المارد الأحمر التقدم ضد إنبي.

الأهلي يحل ضيفًا على إنبي، في مباراة انطلقت بحلول الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، لحساب مواجهات الجولة السادسة من الدوري.

هدف محمود تريزيجيه

واستطاع الأهلي ترجمة سيطرته على مجريات المباراة أمام إنبي، وسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية أرسلها محمد هاني، ثم ارتقى لها محمود تريزيجيه، وسددها بالرأس في الشباك بالدقيقة 35.

ووقع محمود تريزيجيه على أول أهدافه مع الأهلي منذ انضمامه له هذا الصيف، بعدما خاض 7 مباريات في بطولتي الدوري وكأس العالم للأندية دون أن يترك بصمته التهديفية بالصناعة أو التسجيل.

تريزيجيه يستغل عرضية بالمقاس من محمد هاني ويسجل الأول للنادي الأهلي في شباك انبي pic.twitter.com/m8CmrqtwW1 — ON Sport (@ONTimeSports) September 14, 2025

وأصبح محمود تريزيجيه صاحب أول أهداف الأهلي، تحت قيادة عماد النحاس المدير المؤقت، الذي جاء لتولي القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة، سيرتقي الأهلي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، إلى المركز الثامن، بوصوله إلى 8 نقاط.