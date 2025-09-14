المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحـــدة

الوحـــدة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
16:45
الغرافة

الغرافة

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
مايوركا

مايوركا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"اشتكى من آلام عضلية".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:14 م 14/09/2025
أحمد سيد زيزو - الأهلي

أحمد سيد زيزو - لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي تعرض لها خلال مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والتي قال فيها عن إصابة زيزو: "اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله".

وأضاف طبيب الأهلي: "أحمد سيد زيزو سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته".

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن زيزو اشتكى من آلام عضلية أثناء عمليات الإحماء ولكن عاد إلى المباراة سريعا.

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

الأهلي تعثر من جديد بعد التعادل مع إنبي، حيث فقد 7 نقاط في أخر 3 مباريات بعد التعادل مع المحلة سلبيا والخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 والتعادل مع إنبي اليوم.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري زيزو أحمد جاب الله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg