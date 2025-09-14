"اشتكى من آلام عضلية".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة زيزو

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التي تعرض لها خلال مباراة إنبي.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء اليوم الأحد، بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقل الموقع الرسمي للأهلي تصريحات أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والتي قال فيها عن إصابة زيزو: "اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله".

وأضاف طبيب الأهلي: "أحمد سيد زيزو سوف يخضع لفحص طبي غدًا للاطمئنان على حالته".

وسبق وأكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن زيزو اشتكى من آلام عضلية أثناء عمليات الإحماء ولكن عاد إلى المباراة سريعا.

وكان زيزو قد لعب 4 مباريات مع الأهلي، في الدوري المصري هذا الموسم، ساهم خلالها بصناعة هدفين، كما سجل هدفين أيضًا.

الأهلي تعثر من جديد بعد التعادل مع إنبي، حيث فقد 7 نقاط في أخر 3 مباريات بعد التعادل مع المحلة سلبيا والخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 والتعادل مع إنبي اليوم.