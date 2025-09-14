المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"لحين تحسن النتائج".. قناة الأهلي: تقرر تجميد مستحقات جميع اللاعبين بعد التعادل مع إنبي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:34 م 15/09/2025
الأهلي وإنبي

الأهلي وإنبي

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة بعد التعادل مع إنبي في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أمس الأحد، بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الأهلي يقرر تجميد كل المستحقات المالية للاعبين لحين تحسين النتائج والعودة للانتصارات بما يرضي طموح الجماهير".

وأضاف: "لائحة الفريق الأول تقول إنه في حال الخسارة يتم معاقبة اللاعبين بخصومات مالية والفريق لم يخسر بل تعادل وبالتالي لم يتم خصم أي جزء من مستحقاتهم المالية".

وأنهى: "لا يوجد أي لاعب في الأهلي لديه مستحقات متأخرة".

وكان الأهلي قد عانى من نزيف النقاط في بطولة الدوري حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

الأهلي حاليا يتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الجونة صاحب المركز السادس عشر.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي إنبي الدوري المصري

