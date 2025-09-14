كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي، عن قرار مجلس الإدارة بعد التعادل مع إنبي في بطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع إنبي مساء أمس الأحد، بنتيجة 1-1 ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الأهلي يقرر تجميد كل المستحقات المالية للاعبين لحين تحسين النتائج والعودة للانتصارات بما يرضي طموح الجماهير".

وأضاف: "لائحة الفريق الأول تقول إنه في حال الخسارة يتم معاقبة اللاعبين بخصومات مالية والفريق لم يخسر بل تعادل وبالتالي لم يتم خصم أي جزء من مستحقاتهم المالية".

وأنهى: "لا يوجد أي لاعب في الأهلي لديه مستحقات متأخرة".

وكان الأهلي قد عانى من نزيف النقاط في بطولة الدوري حيث لم يفز إلا في مباراة واحدة من أصل 5 مباريات شارك فيها، وكانت أمام فاركو في الجولة الثانية بنتيجة 4-1.

الأهلي حاليا يتواجد في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد فريق الجونة صاحب المركز السادس عشر.