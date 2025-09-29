المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عرض ينتظر الرد.. يلا كورة يكشف تفاصيل تواصل الأهلي مع برونو لاج

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:04 م 24/09/2025
برونو لاج

برونو لاج المرشح لتدريب الأهلي

تردّد اسم البرتغالي برونو لاج، المدير الفني السابق لفريق بنفيكا، لقيادة الأهلي في الفترة المقبلة، بعد تقارير صحفية برتغالية أكدت أن هناك مفاوضات تمت بين مسؤولي القلعة الحمراء والمدرب.

صاحب الـ49 عامًا يمتلك سيرة ذاتية في الدوريات الأوروبية من خلال قيادة وولفرهامبتون الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، كما عمل في البرازيل حيث قاد فريق بوتافوجو.

وكانت المحطة الأخيرة للمدرب البرتغالي مع بنفيكا، قبل أن يتم إقالته بصورة رسمية منذ أيام، عقب خسارة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا على يد فريق قره باغ الأذربيجاني.

عرض من الأهلي

صرّح مصدر لـ"يلا كورة"، اليوم الأربعاء، أن هناك مفاوضات تمت بين مسؤولي النادي الأهلي ووكيل المدرب البرتغالي، ليصل الأمر إلى تقديم عرض رسمي.

وأوضح المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن المدرب البرتغالي لم يرد على العروض، سواء بالقبول أو الرفض، حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر أن المدرب البرتغالي يُعدّ خيارًا ضمن أكثر من مرشّح لقيادة فريق الأهلي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت عن تقديم النادي الأهلي عرضًا رسميًا للمدرب البرتغالي، مقابل 3.5 مليون يورو لمدة موسم.

ويبحث النادي الأهلي عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز بنتيجة 2-0 في الجولة الخامسة.

وتولى عماد النحاس المهام الفنية لفريق الأهلي بصورة مؤقتة، حيث قاد الفريق في 3 مباريات، حقق فيها الفوز مرتين على حساب سيراميكا كليوباترا (1-0)، وحرس الحدود (3-2)، وتعادل مع إنبي (1-1).

ومن المقرّر أن يتواجد عماد النحاس في مباراة الزمالك المقبلة، والمقرر لها مساء الإثنين المقبل، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

الدوري المصري بنفيكا عماد النحاس الدوري البرتغالي خوسيه ريبيرو برونو لاج

