بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

- -
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

المصري ضد المحلة.. حكام 3 مباريات في الجولة السابعة للدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:00 ص 16/09/2025
المصري

المصري البورسعيدي - صورة أرشيفية

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن حكام مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلعب غدا الأربعاء المقاولون العرب، أمام فاركو على ملعب الذئاب وذلك في الخامسة مساءً، أما في الثامنة مساءً ستقام مباراتي المصري البورسعيدي ضد غزل المحلةعلى ملعب استاد السويس الجديد، والجونة أمام بتروجيت على ملعب خالد بشارة.

وفي السطور التالية نستعرض حكام كل مباراة:

المقاولون ضد فاركو

حكم ساحة: وائل فرحان.

مساعد أول: محمد علي توفيق.

مساعد ثاني: خالد حسام.

حكم رابع: محمد عبد العزيز.

حكم تقنية فيديو: محمد أحمد الشناوي.

حكم تقنية فيديو مساعد: خالد حسين.

مباراة المصري والمحلة

حكم ساحة: محمود بسيوني.

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه.

حكم مساعد ثاني: علاء علي.

حكم رابع: محمد ناصر.

تقنية فيديو: محمود عاشور.

تقنية فيديو مساعد: هيثم الشريف.

مباراة الجونة وبتروجيت

حكم ساحة: محمود ناصف.

حكم مساعد أول: عمران فريج.

حكم مساعد ثاني: سيد أبو خاطر.

حكم رابع: محمود رشدي.

حكم تقنية فيديو: عبد العزيز السيد.

حكم تقنية فيديو مساعد: محمد أيمن.

مباراة المصري القادمة
الدوري المصري اتحاد الكرة حكام الجولة السابعة

