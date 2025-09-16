كشف أونوفري كوستا مدير الإعلام والاتصال لـ فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغالي السابق، عن حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي.

ويبحث النادي الأهلي، عن التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، لخلافة الإسباني خوسيه ريبيرو.

جلسة "زووم" بين سانتوس والأهلي

وقال كوستا في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "يمكنني القول إنه تم الاتفاق على تنظيم جلسة عبر زووم بين سانتوس والأهلي، لكن لا أعرف ما الذي جرى أو ما تم الاتفاق عليه".

وذكرت بعض التقارير الصحفية، أن فرناندو سانتوس دخل دائرة المرشحين لتدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويدرس الأهلي العديد من السير الذاتية، لاختيار الأفضل من بينها لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

