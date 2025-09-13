المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تفوق على تريزيجيه.. عمر جابر يفوز بجائزة هدف الجولة السادسة في الدوري

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:44 م 16/09/2025
عمر جابر لاعب الزمالك

عمر جابر

توج النجم عمر جابر لاعب نادي الزمالك، بجائزة هدف الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري.

عمر جابر كان قد سجل هدفًا ضمن ثلاثية الزمالك أمام المصري البورسعيدي، بالمباراة التي منحت الفارس الأبيض قمة الدوري الممتاز.

الأهداف المرشحة

وكانت رابطة الأندية فتحت التصويت على هدف الجولة السادسة من الدوري، بالتنافس بين 4 أهداف، وهم:

إنهاء عمر جابر أمام المصري البورسعيدي، من صناعة خوان بيزيرا.

رأسية محمود تريزيجيه في شباك إنبي، بعد كرة عرضية من محمد هاني.

تصويبة محمود عماد لاعب البنك الأهلي، في مرمى فريق بتروجيت.

تسديدة أويا اليسارية لاعب وادي دجلة، في شباك فريق كهرباء الإسماعيلية.

عمر جابر يفوز بجائزة هدف الجولة السادسة

فاز عمر جابر بجائزة هدف الجولة السادسة متفوقاً على تريزيجيه لاعب النادي الأهلي، خلال التصويت الذي أطلقته رابطة الأندية عبر الصفحة الرسمية للرابطة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري المصري عمر جابر

