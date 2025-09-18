المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

أمين عمر حكماً لمباراة الإسماعيلي والزمالك.. وعلاء صبري لـVAR

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:47 ص 17/09/2025
أمين عمر

أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره الزمالك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب "هيئة قناة السويس".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك

عيّنت لجنة الحكام، الحكم الدولي أمين عمر كحكم ساحة لمباراة الإسماعيلي والزمالك.

ويعاون أمين عمر، كلاً من: شريف عبد الله كحكم مساعد أول، وعمر فتحي كحكم مساعد ثانٍ، وإبراهيم محجوب كحكم رابع.

ويتولى علاء صبري تحكيم مباراة الإسماعيلي والزمالك كحكم لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سمير جمال.

مباراة الإسماعيلي القادمة
الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي أمين عمر

