أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك في بطولة الدوري المصري.

ويلتقي الإسماعيلي مع نظيره الزمالك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، على ملعب "هيئة قناة السويس".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، بينما يقع الإسماعيلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

حكام مباراة الإسماعيلي والزمالك

عيّنت لجنة الحكام، الحكم الدولي أمين عمر كحكم ساحة لمباراة الإسماعيلي والزمالك.

ويعاون أمين عمر، كلاً من: شريف عبد الله كحكم مساعد أول، وعمر فتحي كحكم مساعد ثانٍ، وإبراهيم محجوب كحكم رابع.

ويتولى علاء صبري تحكيم مباراة الإسماعيلي والزمالك كحكم لتقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سمير جمال.