مصدر بالأهلي ليلا كورة: إمام عاشور لديه عقد ممتد معنا.. وغيابه لن يقل عن أسبوعين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:57 م 17/09/2025
إمام عاشور

إمام عاشور

رفضت إدارة النادي الأهلي، الرد على ما يثار حول وجود عروض لإمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان آدم وطني وكيل إمام عاشور، قال في تصريحات خاصة ليلا كورة، إنه المسؤول عن اللاعب وإذا أراد الأهلي تمديد عقده فعليه التواصل معه".

وكيل إمام عاشور يرد ليلا كورة على رفض الأهلي التعامل معه

إمام عاشور لديه عقد ممتد مع الأهلي

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة: "إمام عاشور مرتبط بعقد ممتد لعامين آخرين بخلاف الموسم الحالي مع الفريق".

وأضاف: "لن ينجرف النادي للرد على أي شيء، نتابع حالة اللاعب الصحية وهي أولوية حاليا بالنسبة للنادي".

فترة غياب إمام عاشور

وأوضح المصدر: "لن نسمح بأي شئ يهز استقرار الفريق، وتركيزنا في مواجهات الدوري وتعافي إمام عاشور من المحنة التي يمر بها حاليا".

وتابع: "إمام عاشور سيغيب لفترة لن تقل عن أسبوعين وقد تزيد لما أبعد من ذلك طبقا لتطورات التحاليل التي يخضع لها بشكل يومي".

وأتم المصدر تصريحاته: "ملف تمديد العقود مغلق حاليا لظروف نتائج الفريق، وأي لاعب لدينا سيسري عليه نظام النادي".

عدوى فيروسية لإمام عاشور

كان النادي الأهلي، كشف مستجدات حالة إمام عاشور لاعب وسط الفريق، بعد أن اشتكى من آلام حادة في البطن، نُقل على إثرها على المستشفى في ظل وجود اشتباه في إصابته بنزلة معوية.

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالأهلي، أن نتائج الفحوصات أكدت إصابة إمام عاشور بعدوى فيروسية "فيروس A"، مشيرًا إلى أن اللاعب حالته مستقرة في الوقت الراهن.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إمام عاشور

