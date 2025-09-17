استعاد النادي المصري البورسعيدي، نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، عقب فوزه على نادي غزل المحلة.

وتغلب المصري على نظيره غزل المحلة بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسجل صلاح محسن هدفي المصري أمام غزل المحلة في الدقيقتين 4 و51 من عمر اللقاء.

بينما سجل أحمد شوشة هدف غزل المحلة الوحيد في الدقيقة 45+5 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 90+7 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وعرف المصري طريق الانتصارات من جديد، بعد خسارته في الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة (3-0).

واستعاد الفريق البورسعيدي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتاً برصيد 14 نقطة، قبل خوض الزمالك مواجهة الإسماعيلي في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد غزل المحلة الذي تعرض لأول هزيمة هذا الموسم في الدوري، عند 8 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

تفاصيل المباراة

استطاع المصري التقدم مبكراً في اللقاء عند الدقيقة 4 من عمر اللقاء، بعدما ارتدت الكرة من حارس غزل المحلة، قابلها صلاح محسن بتسديدة داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وكاد عمر الساعي أن يسجل الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 12 من زمن اللقاء، بعدما أطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس غزل المحلة تصدى للكرة.

وتصدى القائم الأيمن لمرمى غزل المحلة لتسديدة قوية أطلقها صلاح محسن لاعب المصري في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي غزل المحلة في الدقيقة 45+4، بعدما تعرض سعيدي كيبو للعرقلة داخل منطقة الجزاء.

وتمكن أحمد شوشة من تسجيل هدف التعادل لصالح غزل المحلة في الدقيقة 45+5 من زمن اللقاء، بعدما سدد الكرة على يسار حارس المصري.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نادي المصري بعد بداية الشوط الثاني بعدما ارتطمت الكرة في يد مدافع غزل المحلة.

وسدد صلاح محسن ركلة الجزاء في الدقيقة 50 من عمر المباراة، وتمكن من إحراز الهدف الثاني للنادي البورسعيدي بعدما أسكن الكرة على يسار حارس غزل المحلة.

واستطاع غزل المحلة من تسجيل الهدف الثاني والتعادل في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعدما مرر جريندو كرة رأسية إلى أحمد شوشة الذي قابلها بتسديدة داخل الشباك.

وألغى الحكم الهدف الثاني لغزل المحلة بعد الاستماع لحكم تقنية الفيديو، الذي أكد وجود حالة تسلل.

وأهدر كريم بامبو فرصة تعزيز النتيجة لصالح المصري بعدما أطلق تصويبة أرضية صاروخية قبل نهاية الشوط الثاني، حيث ارتطمت الكرة في القائم الأيمن واصطدمت في مدافع غزل المحلة وعادت لترتطم في القائمة مرة أخرى قبل أن يشتتها الدفاع.

أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه رشاد العرفاوي لاعب غزل المحلة في الدقيقة 90+7 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية عقب تدخل قوي على قدم كريم بامبو.