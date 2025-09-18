المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
20 لاعبًا.. قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:37 م 17/09/2025
الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي

كشف المدرب ميلود حمدي، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ويضرب فريق الإسماعيلي موعدًا مع نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب هيئة قناو السويس.

قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك

جاءت اختيارات حمدي ميلود، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال، عبد الله محروس.

خط الدفاع: محمد عمار، عبد الله محمد، محمد إيهاب، حماده صلاح، إبراهيم النجعاوي.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، إبراهيم عبد العال، محمد وجدي، محمد سمير كونتا، عمر القط، محمد خطاري، عمرو سعيد، محمد بحيرى، إريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، أنور عبد السلام، نادر فرج.

الزمالك يواجه الإسماعيلي

يتواجد الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 6 جولات، وذلك بعد أن نجح في حصد 13 نقطة.

ويستقر الإسماعيلي في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 6 جولات من عمر المسابقة، ونجح الدراويش في حصد 4 نقط فقط.

 

الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

