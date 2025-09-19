كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس رفض عرضًا من النادي الأهلي، حيث يضع ضمن أولوياته العودة إلى اليونان لتولي تدريب فريق باناثينايكوس.

وكان النادي اليوناني قد أعلن إقالة مواطنه روي فيتوريا قبل أيام، وتم إدراج اسم فرناندو سانتوس ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية بأن سانتوس، عند سؤاله عن عرض الأهلي، أجاب بأنه لا يستطيع قبوله لأن رغبته الأولى هي العودة إلى اليونان لقيادة النادي العريق في أثينا.

ويمتلك المدرب صاحب الـ70 عامًا خبرات كبيرة في الدوري اليوناني، حيث سبق له تدريب أندية باناثينايكوس، أيك أثينا، وباوك، إلى جانب قيادته للمنتخب اليوناني سابقًا.

كما حقق سانتوس إنجازًا كبيرًا بقيادته لمنتخب البرتغال نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 على حساب فرنسا.

ويمتلك سانتوس كذلك تجارب دولية أخرى، حيث تولى تدريب منتخب بولندا، ثم منتخب أذربيجان، كما أشرف مؤخرًا على فريق بشكتاش التركي.

وكان اسم فرناندو سانتوس قد طُرح ضمن المرشحين لتدريب الأهلي، بحسب مصادر خاصة لـ"يلا كورة"، من أجل خلافة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري.

وقررت إدارة الأهلي تعيين عماد النحاس لتولي المهام الفنية للفريق بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

يُذكر أن الأهلي لم يحقق سوى انتصار واحد حتى الآن، وكان على حساب فاركو بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني.

