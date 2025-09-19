المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير برتغالية: فرناندو سانتوس يرفض عرض الأهلي من أجل خلافة فيتوريا في اليونان

محمد همام

كتب - محمد همام

02:48 م 18/09/2025
فرناندو سانتوس

البرتغالي فرناندو سانتوس

كشفت تقارير صحفية برتغالية، اليوم الخميس، أن المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس رفض عرضًا من النادي الأهلي، حيث يضع ضمن أولوياته العودة إلى اليونان لتولي تدريب فريق باناثينايكوس.

وكان النادي اليوناني قد أعلن إقالة مواطنه روي فيتوريا قبل أيام، وتم إدراج اسم فرناندو سانتوس ضمن قائمة المرشحين لتولي المسؤولية الفنية في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "O Jogo" البرتغالية بأن سانتوس، عند سؤاله عن عرض الأهلي، أجاب بأنه لا يستطيع قبوله لأن رغبته الأولى هي العودة إلى اليونان لقيادة النادي العريق في أثينا.

ويمتلك المدرب صاحب الـ70 عامًا خبرات كبيرة في الدوري اليوناني، حيث سبق له تدريب أندية باناثينايكوس، أيك أثينا، وباوك، إلى جانب قيادته للمنتخب اليوناني سابقًا.

كما حقق سانتوس إنجازًا كبيرًا بقيادته لمنتخب البرتغال نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016 على حساب فرنسا.

ويمتلك سانتوس كذلك تجارب دولية أخرى، حيث تولى تدريب منتخب بولندا، ثم منتخب أذربيجان، كما أشرف مؤخرًا على فريق بشكتاش التركي.

وكان اسم فرناندو سانتوس قد طُرح ضمن المرشحين لتدريب الأهلي، بحسب مصادر خاصة لـ"يلا كورة"، من أجل خلافة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري.

وقررت إدارة الأهلي تعيين عماد النحاس لتولي المهام الفنية للفريق بشكل مؤقت، إلى حين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقررة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

يُذكر أن الأهلي لم يحقق سوى انتصار واحد حتى الآن، وكان على حساب فاركو بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الأسبوع الثاني.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا..

"جلسة عبر زووم".. مدير أعمال سانتوس يتحدث لـ"يلا كورة" عن مفاوضاته مع الأهلي

الأهلي الدوري المصري فرناندو سانتوس روي فيتوريا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg