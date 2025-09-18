المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الإزعاج مستمر.. خوان بيزيرا يواصل نثر سحره في الزمالك (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:24 م 18/09/2025
خوان بيزيرا

احتفال خوان بيزيرا مع عبد الله السعيد

واصل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إزعاج مدافعي الخصوم، بعدما تسبب في الحصول على ركلة جزاء لصالح الفارس الأبيض.

الزمالك نجح في حسم مباراته ضد الإسماعيلي بالفوز (2-0)، ليستعيد صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بثنائية السعيد والدباغ.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي

أرقام خوان بيزيرا

خوان بيزيرا استمرت على نفس النهج، حيث شكل الجناح البرازيلي إزعاجًا في الناحية اليسرى لدفاع الإسماعيلي، حتى تسبب في الحصول على ركلة جزاء مبكرة.

مساهمات الجناح البرازيلي لم تتوقف، بل إنه كان قريبًا من زيارة الشباك بنفسه، في مناسبة أولى جاءت التسديدة بجوار المرمى، بينما وقفت العارضة أمام الفرصة الثانية.

وجاءت أرقام خوان بيزيرا في مباراة الزمالك والإسماعيلي، كما يلي:

حصل على ركلة جزاء.

دقة التمريرات 80%.

تمريرة واحدة طولية دقيقة.

تسديدات (4) خارج المرمى (2) في العارضة (1) تم اعتراضها (1).

محاولات مراوغة ناجحة (2) من (8).

مواجهات أرضية ناجحة (7) من (15).

مراوغ ماهر يصعب إيقافه.. خوان بيزيرا ساحر جديد في الزمالك (أرقام)

بالنظر إلى معدل المراوغات الناجحة قد تكون هذه المباراة هي الأقل، بحوالي 25% فقط، أي أقل من متوسط ما قدمه في المباريات السابقة، لكنه كان ندًا في نصف المواجهات الأرضية أمام لاعبي الإسماعيلي.

ذلك بالإضافة لتمكنه من الحصول على ركلة جزاء، والتهديد المستمر بـ(4) تسديدات، ربما كان قريبًا من خلال إحداها في هز الشباك مجددًا.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الإسماعيلي خوان بيزيرا مباراة الزمالك والإسماعيلي

