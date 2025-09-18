المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 2
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

0 0
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

2 2
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

محمد إسماعيل: جمهور الزمالك مؤثر في أي مباراة.. والمنافسة ليست سهلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:01 م 18/09/2025
محمد إسماعيل

محمد إسماعيل لاعب الزمالك من مباراة المصري السابقة

أعرب محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالانتصار على حساب الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك نجح في حسم مباراته ضد الإسماعيلي بالفوز (2-0)، ليستعيد صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بثنائية السعيد والدباغ.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي

تصريحات محمد إسماعيل

وقال إسماعيل عبر المركز الإعلامي لناديه: "أشكر جماهير الزمالك على إشادتهم بي، وأسعى للحفاظ على نفس المستوى خلال المرحلة المقبلة، والالتزامات الدفاعية تجعلني أركز على إتقان دوري داخل الملعب".

أضاف: "جماهير الزمالك التي تتواجد في المدرجات تمنحنا دوافعًا كبيرة، ودورهم مؤثر في أي مباراة".

اختتم تصريحاته: "الزمالك يضم مدافعين كبار، والمنافسة ليست سهلة على الإطلاق، لكنني أتعلم من زملائي بشكل مستمر، وفي النهاية المنافسة تصب في مصلحة الفريق".

وشارك محمد إسماعيل في تشكيل الزمالك الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعد ظهوره أمام المصري، والتعبير عن نفسه بعد الأداء المميز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة فقط.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الإسماعيلي محمد إسماعيل مباراة الزمالك والإسماعيلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
زد

زد

45

حكم المباراة احتسب 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg