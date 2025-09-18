أعرب محمد إسماعيل، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالانتصار على حساب الإسماعيلي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك نجح في حسم مباراته ضد الإسماعيلي بالفوز (2-0)، ليستعيد صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

بثنائية السعيد والدباغ.. الزمالك يعود لصدارة الدوري بالفوز على الإسماعيلي

تصريحات محمد إسماعيل

وقال إسماعيل عبر المركز الإعلامي لناديه: "أشكر جماهير الزمالك على إشادتهم بي، وأسعى للحفاظ على نفس المستوى خلال المرحلة المقبلة، والالتزامات الدفاعية تجعلني أركز على إتقان دوري داخل الملعب".

أضاف: "جماهير الزمالك التي تتواجد في المدرجات تمنحنا دوافعًا كبيرة، ودورهم مؤثر في أي مباراة".

اختتم تصريحاته: "الزمالك يضم مدافعين كبار، والمنافسة ليست سهلة على الإطلاق، لكنني أتعلم من زملائي بشكل مستمر، وفي النهاية المنافسة تصب في مصلحة الفريق".

وشارك محمد إسماعيل في تشكيل الزمالك الأساسي للمباراة الثانية على التوالي، بعد ظهوره أمام المصري، والتعبير عن نفسه بعد الأداء المميز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة، متفوقًا على المصري صاحب المركز الثاني بـ14 نقطة فقط.