تقارير: الأهلي يقدم عرضًا إلى رامون دياز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:00 ص 19/09/2025
رامون دياز

رامون دياز

تلقى الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي أولمبيا (باراجواي) السابق، عرضًا من النادي الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد خلال الفترة الحالية؛ من أجل خلافة خوسيه ريبيرو.

وذكرت شبكة ESPN  البرازيلية، أن رامون دياز تلقى عرضًا من النادي الأهلي.

دياز يدرس عروض الأهلي وبعض المنتخبات

وكشفت الشبكة الموثوقة في تقريرها، أن رامون دياز تلقى عروضًا من منتخبات فنزويلا وبيرو أيضًا، بعد رحيله عن تدريب أولمبيا.

ويدرس المدرب الأرجنتيني عرض الأهلي وكذلك عروض المنتخبات التي تلقاها، لاختيار محطته التدريبية الجديدة.

كما أن إمكانية العودة إلى التدريب في الدوري البرازيلي واردة، في حال تلقيه عرضًا قبل نهاية العام.

آخر تجارب دياز التدريبية

ورحل رامون دياز عن تدريب أولمبيا، بعد 7 مباريات فقط مع الفريق، حيث فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات.

كما أن المدرب الأرجنتيني كان قد رحل عن تدريب كورينثيانز البرازيلي في شهر مارس الماضي.

وسبق وأن درب رامون دياز نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين، كما أن له تجربة مع نادي النصر الإماراتي.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

"جلسة عبر زووم".. مدير أعمال سانتوس يتحدث لـ"يلا كورة" عن مفاوضاته مع الأهلي

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري رامون دياز ريبيرو

التعليقات

