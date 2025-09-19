المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وكيله ليلا كورة: رامون دياز تلقى استفسارات غير رسمية لتدريب الأهلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:08 م 19/09/2025
رامون دياز

رامون دياز

كشف أندريه كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب أولمبيا (باراجواي) السابق، حقيقة تلقيه عرضًا من النادي الأهلي.

وذكرت شبكة ESPN  البرازيلية، أن رامون دياز تلقى عرضًا من النادي الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

وكيل دياز يكشف حقيقة تلقيه عرضًا من الأهلي

وقال أندريه في تصريحتا خاصة ليلا كورة: "رامون دياز تلقى استفسارًا غير رسمي لتدريب الأهلي، هناك بعض الوكلاء تواصلوا معنا لاستطلاع رأينا حول هذا الأمر".

وأضاف: "الأهلي نادٍ كبير، وفي حال تلقي دياز عرضًا رسميًا سيحظى باهتمام كبير منا بكل تأكيد".

دياز يمتلك عروض أخرى

وتابع: "دياز يمتلك عروضًا أخرى، في الدوري البرازيلي، بالإضافة إلى عرضين من منتخبين".

ورحل رامون دياز عن تدريب أولمبيا، بعد 7 مباريات فقط مع الفريق، حيث فاز في اثنين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مباريات.

كما أن المدرب الأرجنتيني كان قد رحل عن تدريب كورينثيانز البرازيلي في شهر مارس الماضي.

وسبق وأن درب رامون دياز نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين، كما أن له تجربة مع نادي النصر الإماراتي.

ويقود عماد النحاس تدريب النادي الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل خوسيه ريبيرو.

 

الأهلي الدوري المصري رامون دياز

